O Mάικ Πάουελ σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Μίλτο Τεντόγλου και ο τετράκις πρωταθλητής Ευρώπης, είχε τη δική του απάντηση.

Ο Μάικ Πάουελ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μίλτο Τεντόγλου και ο Έλληνας ολυμπιονίκης απάντησε στα όσα είπε ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ.

Ο 62χρονος Αμερικανός μιλώντας σε σε podcast του jumpers.world, αναφέρθηκε στον Τεντόγλου, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αν μπορείς να πηδήξεις 8,60μ. αρκετές φορές, μπορείς να πηδήξεις 8,90μ.».

Ο Τεντόγλου σχολίασε στις δηλώσεις Πάουελ, γράφοντας: «Τρελό, σεβασμός».