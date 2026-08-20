Τεντόγλου: Η αντίδραση στα λόγια αποθέωσης του Πάουελ
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O Mάικ Πάουελ σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Μίλτο Τεντόγλου και ο τετράκις πρωταθλητής Ευρώπης, είχε τη δική του απάντηση.
Ο Μάικ Πάουελ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μίλτο Τεντόγλου και ο Έλληνας ολυμπιονίκης απάντησε στα όσα είπε ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ.
Ο 62χρονος Αμερικανός μιλώντας σε σε podcast του jumpers.world, αναφέρθηκε στον Τεντόγλου, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αν μπορείς να πηδήξεις 8,60μ. αρκετές φορές, μπορείς να πηδήξεις 8,90μ.».
Ο Τεντόγλου σχολίασε στις δηλώσεις Πάουελ, γράφοντας: «Τρελό, σεβασμός».
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