Τεττέη: «Είναι μάθημα για εμάς, ένα παιχνίδι δεν τελειώνει πριν σφυρίξει ο διαιτητής»

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη στην κάμερα του ΣΚΑΪ μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Χράντετς στο ΟΑΚΑ.

Στράφι πήγε η εντυπωσιακή εμφάνιση του Ανδρέα Τεττέη στον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χράντετς για τα Play Offs του Conference League. Ο διεθνής φορ έδωσε προβάδισμα δυο γκολ στο Τριφύλλι, όμως οι Τσέχοι έφυγαν με την ισοπαλία από το ΟΑΚΑ, με δυο γκολ στο φινάλε.

Ο επιθετικός του Τριφυλλιού μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ μετά το ματς και στάθηκε στο γεγονός πως το ματς αποτελεί ένα μάθημα για τους Πράσινους, ενώ τόνισε πως προέρχεται από δύσκολη περίοδο.

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη

«Είναι ένα μάθημα για μας το ματς. Ένα παιχνίδι δεν τελειώνει πριν ο διαιτητής σφυρίξει τη λήξη. Ανακουφιστήκαμε όταν προηγηθήκαμε με 2-0 και ρίξαμε λίγο την ένταση, ενώ έπρεπε να την ανεβάσουμε. Σίγουρα τώρα πρέπει να πάμε να πάρουμε τη νίκη στην Τσεχία.

Δεν είναι ώρα να αναλύσουμε τι έγινε, θα το συζητήσουμε αύριο στην προπόνηση. Για μένα ήταν μια δύσκολη περίοδος γιατί έπαιζα με μια ίωση, είχα μείνει πολύ πίσω, ήμουν στο νοσοκομείο αρκετές μέρες, αλλά επέστρεψα.

Φάνηκε ότι δεν μπορούσα να μείνω ως το τέλος του αγώνα, αλλά ό,τι μπορούσα έκανα. Πρέπει να κρατήσουμε το θετικό, μέχρι να δεχτούμε γκολ ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Πάμε εκεί να τα καταφέρουμε».