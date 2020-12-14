Ράγιο Βαγιεκάνο και Αλαβές έμειναν στο 1-1 στο πρώτο ματς της 2ης αγωνιστικής της La Liga.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το πρώτο, χρονικά, ματς της 2ης αγωνιστικής της La Liga, με Ράγιο Βαγιεκάνο και Αλαβές να μένουν στο 1-1 στο γήπεδο της Λεγανές, το οποίο χρησιμοποίησαν οι Μαδριλένοι ως έδρα.

Μετά από ένα πρώτο μέρος χωρίς σκορ, οι Φρανχιρόχος προηγήθηκαν στο 48ο λεπτό με ωραία ατομική ενέργεια και τελείωμα του Καμέγιο. Εντούτοις, οι Βάσκοι κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν στο 84', όταν ο Ντίας βγήκε τετ α τετ μετά από μεγάλο λάθος στην αντίπαλη άμυνα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Ράγιο πήρε έτσι τον πρώτο της φετινό βαθμό, με τους φιλοξενούμενους από την άλλη να ανεβαίνουν στους τέσσερις, μετά την τριάρα της πρεμιέρας κόντρα στη Χετάφε.