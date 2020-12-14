Η Πάφος έμεινε όρθιοι στα Τίρανα απέναντι στη Ντινάμο Σίτι και θα ψάξει την πρόκριση στην Κύπρο για το Conference League. Λευκές ισοπαλίες για Μπράιτον και Αταλάντα, τεσσάρα ο Άγιαξ.

Η Πάφος πήρε την ισοπαλία στην Αλβανία με 1-1 απέναντι στη Ντινάμο Σίτι και θα κυνηγήσει την πρόκριση στην τελική φάση του Conference League στη ρεβάνς της Κύπρου. Έπειτα από ένα στείρο πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 79΄ με τον Φαντάιρο κι έβαλαν δύσκολα στους Κύπριους, οι οποίοι ωστόσο απάντησαν άμεσα και ισοφάρισαν τρία λεπτά αργότερα με πέναλτι του Λελέ.

Με λευκή ισοπαλία ολοκληρώθηκε νωρίτερα η αναμέτρηση της Αταλάντα με την Χάποελ Τελ Αβίβ (0-0) στο Μπέργκαμο, ενώ χωρίς σκορ έληξε και το ματς της Μπράιτον στην έδρα της Τρόμσο. Από την άλλη, ασφαλές προβάδισμα πρόκρισης απέκτησε ο Άγιαξ με το 4-2 στην έδρα της Σιόν, όπως και η Ρέιντζερς που λύγισε με 1-0 τη Γιάμπλονετς στη Σκωτία.

Αποτελέσματα Conference League

Ίντερ Τούρκου - Κοπεγχάγη 0-0

Λίνκολν-Λαρν 0-2

Μίντιλαντ - Ριέκα 2-0

Νόρτζελαντ - Σεν Γκάλεν 1-0

Τρόμσο - Μπράιτον 0-0

Κλάκσβικ - Ρίγα 0-0

ΠΑΟΚ- Μπραν 1-1

Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 1-3

Γκόρνικ Ζάμπρζε - Μονακό 2-3

Ντρίτα - Ίντερ Κλαμπ Ντ' Εσκάλδες 2-2

Τβέντε- Καραμπάγκ 0-1

Σιόν - Άγιαξ 2-4

Αταλάντα - Χάποελ Τελ Αβίβ 0-0

Γάνδη - Χιμπέρνιαν 0-0

Λουγκάνο - Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-1

Μάδεργουελ - Φράιμπουργκ 1-3

Παναθηναϊκός-Χράντετς Κράλοβε 2-2

Ρέιντζερς - Γιάμπλονετς 1-0

Χαρτς-Ραπίντ Βιέννης 2-2

Μπράγκα - Αούστρια Βιέννης 2-0

Ντινάμο Σίτι - Πάφος 1-1

Σάμροκ Ρόβερς - Κουόπιο 1-1

Χάιντουκ Σπλιτ - Ράκοφ 2-2

Χετάφε - Παρτιζάν 3-1