Καραλής: «Να νικήσω έστω και μια φορά τον Ντουπλάντις, γιατί όχι εδώ στη Λωζάνη;»

H νέα μονομαχία ανάμεσα στους Εμμανουήλ Καραλή και τον Αρμάντ Ντουπλάντις με φόντο τη λίμνη Λεμάν στη Λωζάνη, ανοίγει την Πέμπτη (20/8) το πρόγραμμα του Diamond League στην πόλη της Ελβετίας

Αγώνες non stop για τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League της Λωζάνης. Το πρόγραμμα θα ανοίξει το απόγευμα της Πέμπτης (20/8, 19:00) με το επί κοντώ ανδρών, που θα γίνει στις όχθες της λίμνης Λεμάν.

Το κυρίως πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο στάδιο «Pointais» την Παρασκευή (21/8), με τον Τεντόγλου να αγωνίζεται στο μήκος στις 21:48.

H νέα συνάντηση του Εμμανουήλ Καραλή, με τον Αρμάντ Ντουπλάντις, τέσσερις μέρες μετά τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, μονοπωλεί το ενδιαφέρον στο επί κοντώ, με τους διοργανωτές να στοχεύουν να καταρριφθεί το ρεκόρ προσέλευσης των 5.500 θεατών που σημειώθηκε το 2024.

Ο Ντουπλάντις πρόπερσι είχε επικρατήσει με 6,15μ., ο Σουηδός πέρυσι απουσίασε και ο Καραλής ο νικητής κάτω από βροχή με άλμα στα 6,00μ. Οι δυο τους μίλησαν την Τετάρτη (18/8), με αφορμή το νέο τους ραντεβού.

«Είμαι έτοιμος να πηδήξω ξανά πάνω από τα 6 μέτρα», δήλωσε ο Καραλής και συνέχισε «ελπίζω ακόμα να καταφέρω να νικήσω τον Μόντο έστω και μία φορά στην καριέρα μου. Γιατί όχι εδώ αύριο; Ελπίζω να υπάρχουν πολλές ελληνικές σημαίες. Και μετά τον αγώνα, μπορούμε να συναντηθούμε όλοι στο μπαρ».

«Το επίπεδο του επί κοντώ είναι τέτοιο που μας ωθεί να ξεπερνάμε συνεχώς τους εαυτούς μας. Είναι δύσκολο, δεν μπορούμε ποτέ να ησυχάσουμε. Θα δούμε τι μας έχει απομείνει στη δεξαμενή μετά το Μπέρμιγχαμ. Η Πέμπτη θα είναι διασκεδαστική και το επί κοντώ στη Λωζάνη προσφέρει την καλύτερη θέα, της λίμνης και των Άλπεων. Η προτεραιότητά μου, φυσικά, θα είναι να πηδήξω ψηλά», είπε με τη σειρά του ο Ντουπλάντις.