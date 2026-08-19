Ο Ρόδρι συστήθηκε στον κόσμο της Μπαρτσελόνα ως το νεότερο μεταγραφικό απόκτημα των Καταλανών, πριν από τη σέντρα του φιλικού αγώνα απέναντι στην Αλ Αχλί.

Ο κόσμος της Μπαρτσελόνα είχε την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά τον Ρόδρι με τη Μπλαουγκράνα φανέλα. Ο Ισπανός χαφ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Σίτι και την επομένη των ανακοινώσεων βρέθηκε για πρώτη φορά στο «Καμπ Νόου» για να συστηθεί μπροστά στους οπαδούς της νέας του ομάδας.

Συγκεκριμένα ο Ρόδρι δέχθηκε ένα θερμό χειροκρότημα από το «Καμπ Νόου» πριν από τη σέντρα του αγώνα απέναντι στην Αλ Αχλί για το «Joan Gamper Trophy», εκεί όπου μίλησαν παράλληλα ο Χάνσι Φλικ, μαζί με τον αρχηγό, Ραφίνια, κι έστειλαν μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν.

Τα φώτα της προσοχής ωστόσο στράφηκαν περισσότερο στον Ισπανό αστέρα, ο οποίος κόστισε συνολικά 75 εκατομμύρια ευρώ στη Μπαρτσελόνα μαζί με τα μπόνους.

Η Βαρκελώνη ήταν προσωπική απόφαση του Ρόδρι ως επόμενος σταθμός της καριέρας του, καθώς προηγουμένως είχε απορρίψει τόσο πρόταση ανανέωσης από τη Μάντσεστερ Σίτι, όσο και την προσέγγιση της Ρεάλ Μαδρίτης που ήθελε να τον πάρει στη Μαδρίτη.