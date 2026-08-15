Ντρισμπιώτη: «Είμαι ακόμη εδώ, θα κάνω τη ζωή δύσκολη σε όσους θέλουν να με διώξουν»

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη μίλησε για την τέταρτη θέση που κατέκτησε στον μαραθώνιο βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, ενώ στάθηκε και στα εμπόδια που αντιμετωπίζει.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη χάρισε ξανά χαμόγελα στη χώρα μας, αφού χάρη σε ακόμα μια εκπληκτική επίδοση κατέκτησε την 4η θέση στο μαραθώνιο βάδην στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση με 3ώρ.22.:16.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε αργότερα μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ, όπου και μίλησε για τη χαρά της για τη μεγάλη επίδοση. Παράλληλα στάθηκε και στις δυσκολίες που παρουσίασε το αγώνισμα και η διαδρομή, για τα εμπόδια που καλείται να αντιμετωπίσει απέναντι σε «όσους θέλουν να την αποδυναμώσουν», ενώ αναφέρθηκε και στο αν θα βρίσκεται στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Δεν ονειρεύτηκα να βγει κάτι τέτοιο, δεν το είχα καν στα πλάνα μου. Δεν ήξερα πως θα πάει ο αγώνας είναι ο πρώτος μαραθώνιος για εμένα. Πέρασα λίγο ζόρικα όλη την χρονιά. Μετά από τον αγώνα που έκανα, έκανα μόνο έναν γιατί είχα έναν τραυματισμό που με άφησε πάνω από 25 ημέρες εκτός. Δηλαδή είμαι εδώ με 25 ημέρες προπόνηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είναι μία μεγάλη επίδοση νομίζω, πανελλήνιο ρεκόρ».

Για τις δυσκολίες που παρουσίασε το αγώνισμα και τη διαδρομή: «Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε κάνει από θέμα διαδρομής. Οι συνθήκες ήταν φανταστικές ο καιρός ήταν τρομερός. Μακάρι η διαδρομή να ήταν λίγο καλύτερη για να προσπαθούσαμε κι εμείς να δώσουμε κάτι παραπάνω. Σήμερα είχαμε περισσότερο φόβο στο αν θα τερματίσουμε ή όχι παρά στη δυσκολία των συνθηκών που έχουμε άλλες φορές».

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά τον Μίλτο Τεντόγλου, η Ντρισμπιώτη: «Λένε ότι η δεύτερη θέση δεν είναι καλή, για εμένα είναι πάρα πολύ καλή. Εύχομαι να πάρουμε κι ένα μετάλλιο και να μην είμαι η δεύτερη γυναίκα καλύτερη ή τρίτη. Περιμένουμε μετάλλια να έρθουν. Ας είμαι μέσα στην πεντάδα των τοπ αθλητών της Ελλάδας, δεν με πειράζει».

Για τα όσα αντιμετωπίζει από τον περίγυρό της: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι ακόμη εδώ για όσους θέλουν να με διώξουν, θα τους κάνω τη ζωή λίγο δύσκολη και θα βρίσκομαι λίγο ακόμη εδώ. Εγώ το πάω μέρα-μέρα. Μέρα με τη μέρα βρίσκω τον εαυτό μου. Αντιμετωπίζω πάρα πολλά πράγματα από τον περίγυρο αλλά έχω μάθει να είμαι σκληρή. Όσο προσπαθούν να με αποδυναμώσουν εγώ γίνομαι ακόμη πιο σκληρή».

Όταν ρωτήθηκε αν θα βρίσκεται στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, απάντησε: «Μην με προκαλείς θα είμαι!».