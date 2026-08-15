Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ήταν συγκλονιστική, με την 42χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης του Μονάχου, να τερματίζει στην 4η θέση στο μαραθώνιο βάδην στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, σπουδαία εμφάνιση και 5η θέση για την Παναγιώτα Τσινοπούλου.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη σε ένα ακόμα μεγάλο ραντεβού ήταν συγκλονιστική, με τη 42χρονη πρωταθλήτρια να κατακτά την 4η θέση στο μαραθώνιο βάδην στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση με 3ώρ.22.:16. Στην 5η θέση η Παναγιώτα Τσινοπούλου με 3ώρ.25:14.

Η Ντρισμπιώτη, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μόναχο στα 20χλμ. και στα 35 χλμ. βάδην, ήταν εξαιρετική στην κυκλική διαδρομή στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, σε μια απόσταση που έγινε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Στην πρώτη δική της απόπειρα στο μαραθώνιο βάδην, η Ντρισμπιώτη από την αρχή βάδιζε στο γκρουπ που πρωταγωνίστησε.

Ήταν σταθερά στην 5η θέση στα μισά της κούρσας (1ώρ.40:19), μετά το 27ο χλμ. ανέβηκε στην 4η θέση, πέρασε το 30ό χλμ. σε 2ώρ.22:25 και παρότι είχε δεχθεί δύο παρατηρήσεις, κρατήθηκε σε αυτή μέχρι το τέλος, τερματίζοντας σε 3ώρ.22:16, «διαλύοντας» το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει η Παναγιώτα Τσινοπούλου με 3ώρ.38:13 στις 14 Μαρτίου 2026 στο βαλκανικό πρωτάθλημα στη Σμύρνη.

Η Τσινοπούλου κατέβασε επίσης εντυπωσιακά το ρεκόρ στις 3ώρ.25:14, τερματίζοντας στην 5η θέση. Η 36χρονη πρωταθλήτρια ήταν 7η στα 21,1 χλμ. (1ώρ.42:26), μετά το 32ο χλμ. ανέβηκε στην 6η θέση κι από το 38ο χλμ. ήταν 5η, θέση και στην οποία τερμάτισε.

Παγκόσμιο ρεκόρ η Φιορίνι

Η Σοφία Φιορίνι ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια, η 22χρονη Ιταλίδα από τις 3ώρ.25:42 που ήταν το ρεκόρ της, σημείωσε 3ώρ.15:11 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και καταρρίπτοντας παράλληλα το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η Πολωνέζα, Καταρζίνα Ζντζιέλμπο με 3ώρ.24:19 από τις 25 Οκτωβρίου 2025.

Η Ζντζιέλμπο τερμάτισε σε 3ώρ.15:11 και παίρνοντας το ασημένιο μετάλλιο, ενώ η Ισπανίδα, Ρακέλ Γκονζάλεζ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 3ώρ.20:49.