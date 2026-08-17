Ηρακλής – Βόλος Elabet 1-3: Τα highlights της πρόκριση της ομάδας της Μαγνησίας
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Ο Βόλος Elabet επικράτησε με 3-1 του Ηρακλή και προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου. Δείτε τις καλύτερες φάσεις του αγώνα.
Σε ένα εξαιρετικό ποιοτικά παιχνίδι, ειδικά αν σκεφτούμε πως είμαστε στο ξεκίνημα της ποδοσφαιρικής χρονιάς, ο Βόλος Elabet επικράτησε με 3-1 του Ηρακλή στις Σέρρες και πήρε το εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 4 γκολ και τις πολλές καλές στιγμές της συγκεκριμένης αναμέτρησης.
@Photo credits: INTIME
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