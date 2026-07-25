O Εμμανουήλ Καραλής κινδύνεψε στον τελικό του επί κοντώ στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, τελικά με 5,80μ. έγινε για 6η φορά πρωταθλητής Ελλάδος.

Ο Εμμανουήλ Καραλής φέτος δεν μπόρεσε να προσφέρει στιγμές ανάλογες με τις περσινές στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όταν πετύχαινε πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,08μ.

Αυτή τη φορά επίδοση στα 5,80μ. ήταν αρκετό να τον χρίσει πρωταθλητή Ελλάδος για 6η φορά, αν και ο αγώνας του πήγε να βγάλει μια μεγάλη έκπληξη.

Ο Καραλής κινδύνεψε να μηδενιστεί, καθώς χρειάστηκε το 3ο άλμα και με δυσκολία να ξεπεράσει τα 5,66μ.

Αφού ανέπνευσε με ανακούφιση, ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού πέρασε εντυπωσιακά πάνω από τα 5,80μ. και στη συνέχεια ζήτησε ο πήχης να τοποθετηθεί στα 6,00μ, θέλοντας να ισοφαρίσει την καλύτερη φετινή του επίδοση στον ανοιχτό, καθώς τα ξεπέρασε πρώτα στη Λεμεσό κι έπειτα στο Τούρκου.

Όμως το κοντάρι δεν λύγισε στα δύο από τα τρία άλματα, με τον Καραλή να ολοκληρώνει τον αγώνα του, δεχόμενος το ζεστό χειροκρότημα.

Τον Καραλή στο βάθρο του πανελληνίου ακολούθησαν όπως και πέρυσι, ο Γιάννης Ρίζος (Τρίτων Θεσσαλονίκης) με 5,56μ. και ο Γιώργος Παπαναστασίου με 5,12μ.

