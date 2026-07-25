Η Εθνική Παίδων επιβλήθηκε (87-74) της Σλοβενίας στο Μπασάνο της Ιταλίας χωρίς τον Θανάση Σπανούλη, που τραυματίστηκε στον αστράγαλο και αποχώρησε από το πρώτο φιλικό με την Ιταλία.

Παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον Θανάση Σπανούλη η Εθνική Παίδων κυριάρχησε (87-74) της Σλοβενίας στο Μπασάνο της Ιταλίας. Ο διεθνής γκαρντ τραυματίστηκε στον αστράγαλο στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου στον αγώνα της πρεμιέρας του διεθνούς τουρνουά με την Ιταλία και δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Δημήτρη Μισιακό. Την Κυριακή (26/7, 19.00) η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Τουρκία στην τελευταία ημέρα του τουρνουά.

Οι Σλοβένοι έφτασαν στο 14-4 λίγο μετά από τα μισά της πρώτης περιόδου με την ελληνική ομάδα να δυσκολεύεται να βρει το ρυθμό της. Οι λύσεις επιθετικά ήρθαν σταδιακά με την απόσταση να μειώνεται και τον Ζέρβα να δίνει το πρώτο προβάδισμα (19-20, 11’). Οι δύο ομάδες συμβάδισαν (26-26, 14’10’’), με έξι συνεχόμενους πόντους από τον Μπάρλο να οδηγούν και στο +6 (26-32, 15’44’’).

Οι Σλοβένοι έφεραν ξανά το παιχνίδια στα ίσια (32-32, 16’40’’) με τον Χριστοδούλου να κάνει το βήμα μπροστά για το 32-36 (17’20’’) και τον Μπάρλο να γράφει το 35-44 (19’30’’).

Ο έλεγχος του παιχνιδιού άλλαξε χέρια (53-46, 25’20’) με την Ελλάδα να επιστρέφει (53-51, 26’30’’) με το τρίποντο του Σασλόγλου και να παίρνει το προβάδισμα με τον Αδαμόπουλο (55-57, 27’40’’). Η απάντηση ήταν ένα 5-0 (60-57, 28’10’’) και στη συνέχεια ένα ελληνικό επιμέρους 6-1 για το 61-63 της τρίτης περιόδου.

Οι παίκτες του Μισακού βρήκαν τις λύσεις που ήθελαν και με τους Καψάλη, Χριστοδούλου, Διαμάντη έφτασαν στο 63-75 (34’30’’) με τον Σπανό να συνδράμει για το 63-81 (35’30’’) και το 66-83 (36′) και την ελληνική ομάδα να φτάνει στη νίκη με 87-74.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-16, 40-44, 61-63, 74-87

ΕΛΛΑΔΑ (Μισιακός): Καψάλης 6, Διαμάντης 9 (3), Σπανός 12,Χριστοδούλου 15, Μπίκης 7 (1), Καραβασίλης, Αδαμόπουλος 6, Αχινιώτης 3 (1), Μπάρλος 12, Σασλόγλου 11 (3), Ζέρβας 6.

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

24/7

Τουρκία-Σλοβενία 81-88

Ιταλία-Ελλάδα 79-86

25/7

Σλοβενία-Ελλάδα 74-87

26/7

19.00 Ελλάδα-Τουρκία

21.30 Ιταλία-Σλοβενία.



