Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ΟΑΚΑ και ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισης στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

Μία ημέρα μετά την παρουσία του στο Stadion Sports Arena για τον τελικό της Μαρίας Σάκκαρη στο Athens Open, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε στο Μαρούσι, αυτή τη φορά για να ενημερωθεί από κοντά για την πορεία των εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, και τον Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνο Χαλιορή, ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στους χώρους όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις.

Η επίσκεψη περιλάμβανε το Κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο και το εμβληματικό στέγαστρο του Καλατράβα, το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, καθώς και το Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, όπου συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των εσωτερικών και εξωτερικών πισινών.

Με αφορμή την επίσκεψη, ο Γιάννης Βρούτσης ανέφερε σε ανάρτησή του: «Το ΟΑΚΑ γίνεται ξανά στολίδι! Η δέσμευσή μας γίνεται και εδώ πράξη».