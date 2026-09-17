Σαν σε... προπόνηση η Γιουβέντους, διέλυσε με 5-0 τη Ναϊμέγκεν στην πρεμιέρα του Europa League. Τεσσάρα της Μπεσίκτας στη Μαρσέιγ, μεγάλη νίκη για Μπόνρμουθ, «μπαμ» από την Τορέενσε.

Γιουβέντους - Ναϊμέγκεν 5-0

Σε παράσταση για ένα ρόλο έκανε το παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν η Γιουβέντους, επικρατώντας με το εμφατικό 5-0. Πριν καν συμπληρωθούν 10 λεπτά στο ματς, οι Ιταλοί βρήκαν προβάδισμα, μετά από τραγικό λάθος του κιπερ των Ολλανδών και πλασέ σε άδεια εστία του Νίκο Γκονζάλες. Το 2-0 δεν άργησε να έρθει, με τον Αλαιμπέγκοβιτς στο 24’ με δυνατό σουτ. Ο δείκτης του σκορ ανέβηκε περισσότερο, αφού στο 35ο λεπτό ο Βολτεμάντε δεν λάθεψε από τα 11 βήματα. Το πάρτι της Γιούβε συνεχίστηκε, αφού στο 75’ ο Κολό Μουανί πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και έδωσε το γκολ στον Τσελίκ για το 4-0. Ο Γάλλος μάλιστα δεν έμεινε στην ασίστ, καθώς στο 82’ πρόλαβε την έξοδο του αντίπαλου πορτεριε και έγραψε το τελικό 5-0.

Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ 1-2

Στη χώρα των Βάσκων η Μπόρνμουθ έγραψε ιστορία, αφού στο 11’ ο Τζάστιν Κλάιφερτ πέτυχε το πρώτο ευρωπαϊκό της γκολ με κοντινό πλασέ. Εννέα λεπτά μετά τη σκυτάλη πήρε ο Ραγιάν, γράφοντας το 0-2 με εξαιρετική κεφαλιά. Η εικόνα των Ισπανών ήταν καλύτερη στην επανάληψη, όπου μείωσαν στο 57’ με τον Σέρχιο Γκόμες. Η πίεσή τους μέχρι το φινάλε ήταν ασφυκτική, όμως η ισοφάριση δεν ήρθε ποτέ και τα «κεράσια» πήραν ευρωπαϊκό διπλό για πρώτη φορά ever!

Μπεσίκτας - Μαρσέιγ 4-1

Ιδανικό ποδαρικό στο Europa League για τη Μπεσίκτας, η οποία διέλυσε με 4-1 τη Μαρσέιγ στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Φακίλι στο 15΄, προτού οι Μασσαλοί φέρουν το ματς στα ίσα στο 29΄με τον Αμπνταλάχ. Στο δεύτερο μέρος ωστόσο, οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν πλήρως. Στο 56΄ο Τσέρνι ανάκτησε το προβάδισμα για την ομάδα του, ενώ ακολούθησαν ακόμα δυο γκολ από τους Μουρίγιο (59΄) και Ποκού (81΄) που έφεραν το σκορ σε διαστάσεις θριάμβου για τη Μπεσίκτας.

Λίλεστρομ - Τορέενσε 1-2

Τεράστια έκπληξη στην πρεμιέρα του Europa League, με την πορτογαλική Τορέενσε της β΄κατηγορίας να φεύγει με το διπλό με 2-1 από την έδρα της Λίλεστρομ. Οι φιλοξενούμενοι σόκαραν τους Νορβηγούς και προηγήθηκαν στο σκορ στο 23΄με τον Αλφάρο, ενώ στο 49΄ο Πόζο έγραψε το 2-0. Η Λίλεστρομ μείωσε στο 79΄με τον Όλσεν και μπήκε ξανά στο ματς στο φινάλε, ενώ από το 85΄κι έπειτα πίεσε για την ισοφάριση με αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Ζάτα. Τίποτα ωστόσο δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τους Κυπελλούχους Πορτογαλίας να πανηγυρίζουν την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας τους!

Σέλτικ - Φερεντσβάρος 1-3

Ξεκίνημα με το δεξί για τη Φερεντσβάρος, η οποία άλωσε την έδρα της Σέλτικ με 3-1. Ο Ντέλε άνοιξε το σκορ για τους Ούγγρους στο 20΄, με τον Μπάουρ να φέρνει το ματς στα ίσα λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου (44΄). Δυο λεπτά αργότερα ωστόσο το γκολ του Ζακαρίασεν ανάκτησε το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι κλείδωσαν το τρίποντο με τον Αρζανί στο 47΄.



ΠΛΖΕΝ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ 0-3

Πάρτι της Ουνιόν στην Τσεχία, αφού διέλυσε εκτός έδρας 3-0 την Πλζεν. Εξαιρετικό το α' μέρος για τους Βέλγους, με τον Μοφοκένγκ να ανοίγει το σκορ στο 17ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ουσία και στο 43' πέτυχαν και δεύτερο γκολ με τον Μπιόντιτς. Ο Κρισφαλούσι στο 59' διαμόρφωσε το 3-0 και έβαλε τέλος στις όποιες προσπάθειες της Πλζεν για να αλλάξει την κατάσταση.

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 4-0

H κάτοχος του Conference League, Κρίσταλ Πάλας έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase του Europa, αφού διέλυσε τη Λεχ Πόζναν με 4-0, κάνοντας έτσι «δώρο» στην Ελλάδα. Τραγικά λάθη των φιλοξενούμενων, με τον Πίνο στο 11ο λεπτό να ανοίγει το σκορ. Ο Ρίτσαρντς έκανε άμεσα το 2-0, ενώ στο 34ο λεπτό ο Λάρσεν σκόραρε με πέναλτι πέτυχε το 3-0. Οι Λονδρέζοι έκαναν ό,τι ήθελαν στο ματς, έχοντας αρκετές τελικές. Στο 87' αποβλήθηκε ο Μουράφσκι για τους Πολωνούς, με τον Ενκετιά στο 89' να διαμορφώνει το 4-0.