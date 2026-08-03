Η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία στην φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με τον αγώνα να γίνεται την ερχόμενη Κυριακή 20/9 στο Τορίνο στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου εκεί εκτός εξαιρετικού απροόπτου θα βρεθεί απέναντι στην πανίσχυρη Ιταλία, η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία στην φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τερμάτισε στην 3η θέση του 1ου ομίλου, ενώ οι Φινλανδοί έπεσαν θύμα έκπληξης την τελευταία αγωνιστική χάνοντας με 3-2 από την αποκλεισμένη Εσθονία και έτσι έπεσαν στην 2η θέση του 3ου ομίλου.

Όσον αφορά το πότε θα γίνει το παιχνίδι, αυτό όπως γνωστοποίησε και επίσημα η CEV θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή 20/9 στις 16:00 ώρα Ιταλίας και 17:00 Ελλάδας με το γήπεδο να είναι το Palavela στο Τορίνο. Η ομάδα που θα κερδίσει από το παιχνίδι αυτό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ιταλία – Δανία με τους Ιταλούς φυσικά να είναι το τεράστιο φαβορί για να βρεθούν απέναντι είτε στην Εθνική μας, είτε στην Φινλανδία.

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16»

Φινλανδία - Ελλάδα

Ιταλία – Δανία

Βέλγιο – Τσεχία

Σλοβενία - Σερβία

Γαλλία – Πορτογαλία

Πολωνία – Λετονία

Γερμανία – Βουλγαρία

Ουκρανία – Ρουμανία