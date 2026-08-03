Θλίψη στον κόσμο του Παναθηναϊκού καθώς άφησε την τελευταία του πνοή ο ιστορικός πρόεδρος της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π Δημήτρης Γούναρης.

Την θλίψη στον οργανισμό του Παναθηναϊκού σκόρπισε η είδηση του θανάτου το ιστορικού προέδρου της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π Δημήτρης Γούναρης. Ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με το αγαπημένο του «τριφύλλι».

Η ΠΑΕ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση αναφέροντας τα εξής: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Ο εκλιπών συνέδεσε το όνομά του με την Πανελλαδική Λέσχη Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.), της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 1981.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του».