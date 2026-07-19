Γέμισε το Stadion Sports Center για τη Σάκκαρη

Το Stadion Sports Center γέμισε από 7.000 περίπου θεατές για τον τελικό της Μαρίας Σάκκαρη με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open.

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και γέμισε το Stadion Sports Center για τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open.



Επτά χιλιάδες σχεδόν φίλαθλοι βρέθηκαν στο κεντρικό γήπεδο των εγκαταστάσεων τένις στο ΟΑΚΑ για να στηρίξουν τη Σάκκαρη να φθάσει στον 3ο τίτλο της καριέρας της, με αντίπαλο την 30χρονη Τσέχα, που έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια στο Roland Garros το 2021 και στο Wimbledon το 2024.

Ανάμεσά τους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, αλλά και ο Γιώργος Καραγκούνης, που έζησε έντονα τον τελικό, δίπλα στη μητέρα της Σάκκκαρη, Αγγελική Κανελλοπούλου.

H Σάκκαρη επιδιώκει να κατακτήσει τον 3ο τίτλο της καριέρας της, μετά το 250άρι στο Ραμπάτ το 2019 και το 1000άρι στη Γουαδαλαχάρα το 2023.