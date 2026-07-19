Η Γέρου δεν άντεξε στη μάχη μεταλλίου στα 5.000μ. βάδην στο ευρωπαϊκό Κ18

Η Χαρά Γέρου διεκδίκησε μετάλλιο στα 5.000μ. βάδην στο ευρωπαϊκό Κ18 του Ριέτι, όμως στο τέλος δεν κατάφερα να ανέβει στο βάθρο, H Δέσποινα Κουτσίδου στη 12η θέση, με ατομικό ρεκόρ.

Με διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό των 5.000μ. βάδην γυναικών άνοιξε στο Ριέτι η τελευταία ημέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18.

Η Χαρά Γέρου για 4.600μ. βρισκόταν σε τροχιά βάθρου, όμως στα τελευταία 400μ μέτρα υποχώρησε στην 9η θέση, με χρόνο στα 24:03.24.

Η 17χρονη αθλήτρια του ΑΟ Πρέβεζας, μετά τα 2000μ. βρέθηκε στη 2η θέση, στη συνέχεια υποχώρησε στην 6η, όμως το πέρασμα στα 4.000μ. τη βρήκε στη 2η θέση, όπου διατηρήθηκε μέχρι τα 4.500μ, ήταν 3η στα 4.600μ.

Δύο στροφές πριν από το τέλος, έκανε την αλλαγή έχοντας, όμως, έχοντας τρεις παρατηρήσεις δεν μπόρεσε να μείνει σε επαφή με τις προπορευόμενες. Τερμάτισε 5η, όμως δέχτηκε ποινή 30” και έπεσε στην 9η θέση με με επίδοση, στα 24.03.24.

Η Δέσποινα Κουτσίδου, του ΟΚΑ Βικέλας Βέροιας, πήρε τη 12η θέση, όμως τη συνδύασε με ατομικό ρεκόρ στα 24:14.84. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλίδα, Ρεμπέκα Ντ'Αλεσάντρο σε 22:58.95, το ασημένιο η Ισπανίδα, Πάουλα Εβίρα με 23:18.98 και το χάλκινο η Ιταλίδα, Κατερίνα Καρισίμι με 23:21.37.