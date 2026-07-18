Η στιγμή στέψης της Ελένης Ιακωβάκη ως πρωταθλήτριας Ευρώπης

Η Ελένη Ιακωβάκη έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στα 400μ. στο Ριέτι, ανοίγοντας λογαριασμό στα μετάλλια στα μεγάλα διεθνή ραντεβού.

Η 17χρονη συνδύασε το χρυσό μετάλλιο, με κατάρριψη του δικού της πανελλήνιου ρεκόρ στις κατηγορίες Κ18 και Κ20, με χρόνο 52.38.

Είκοσι χρόνια μετά την κατάκτηση του χρυσoύ μεταλλίου από τον πατέρα της Περικλή Ιακωβάκη στα 400μ. εμπ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Γκέτεμποργκ, ήρθε η Ελένη να συνεχίσει την παράδοση της οικογένεια και να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18.

Η κορύφωση των πρωτόγνωρων στιγμών που βίωσε η αθλήτρια του ΟΦΚΑ Οδυσσέα τις τελευταίες ώρες στο Ριέτι, δεν ήταν άλλη από την από την απονομή του χρυσού μεταλλίου, που παρέλαβε από τον Παναγιώτη Δημακό, μέλος του συμβουλίου της European Athletics και της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου, μέσα σε αποθέωση από την ελληνική κερκίδα.