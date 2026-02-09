Αποστολία Αντωνάτου: Το κορίτσι που ετοιμάζεται να ξεπεράσει την Θάνου

Η Αποστολία Αντωνάτου είναι το πρόσωπο των ημερών στον εγχώριο κλειστό στίβο, αφού μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφερε να κάνει μεγάλα ρεκόρ και να αλλάξει τα δεδομένα.

Η 17χρονη σπρίντερ από την Κεφαλονιά, που προπονείται στην Αθήνα με τον Ανδρέα Λιναρδάτο, έδειξε τις διαθέσεις της από τα τέλη Ιανουαρίου, όταν στην πρώτη ημερίδα της Παιανίας έτρεξε τα 60μ σε 7.50 στα προκριματικά και έπειτα σε 7.42 στον τελικό. Και οι δύο επιδόσεις ήταν καλύτερες από το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων (Κ18) το οποίο ήταν 7.52 και άνηκε στην Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.

Τότε ήταν, μάλλον, που η ιδέα της κατάρριψης του πανελληνίου ρεκόρ της κατηγορίας των νεανίδων (Κ20) μπήκε στο μυαλό της. Στις 8 Φεβρουαρίου επέστρεψε στον ίδιο χώρο και κατάφερε να «διαλύσει» το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 χρόνο 7.38. Παράλληλα, με αυτή την επίδοση, η Αντωνάτου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας Κ20 που κρατάει η Κατερίνα Θάνου από το 1994, δηλαδή εδώ και 32 χρόνια.

Η (γεννημένη το 2008) σπρίντερ απέδωσε αυτή τη βελτίωση στην απόφαση που πήρε με την οικογένειά της να μετακομίσει στην Αθήνα για το σχολείο και τις προπονήσεις της, καθώς οι συνθήκες στην Κεφαλονιά δεν τη βοηθούσαν να εξελιχθεί όπως θα ήθελε. Μετά το 7.38, η νεαρή αθλήτρια συνεχίζει τους αγώνες της στη σεζόν, κυνηγώντας ακόμα καλύτερους χρόνους αλλά και μεγάλες διακρίσεις αφού ο μεγάλος στόχος της χρονιάς είναι το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι της Ιταλίας, το ερχόμενο καλοκαίρι.

Εντυπωσιάζουν οι νεαρές αθλήτριες

Η 19χρονη Ιουλιάννα Ρούσσου, στο ντεμπούτο της στα 3.000μ, κατάφερε να σημειώσει νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 με 9:30.38, δείχνοντας την εξαιρετική της κατάσταση ενόψει της προετοιμασίας της για τα 800μ και τα 1.500μ. Παράλληλα, η 16χρονη Ελένη Ιακωβάκη επιβεβαιώνει πως θα είναι ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς, καθώς μετά τα 400μ, κατέρριψε και το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ της κατηγορίας Κ18. Με χρόνο 24.49 έγινε η πρώτη αθλήτρια της ηλικίας της που «σπάει» το φράγμα των 25 δευτερολέπτων, εξασφαλίζοντας το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής ακόμα και το ρεκόρ της κατηγορίας Κ20. Γρηγορότερη από το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 ήταν και η Ελένη Σολδάτου, που τερμάτισε σε 25.00.

Παράλληλα, η 18χρονη Αναστασία Ανδρεάδη βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ στη σφαιροβολία με βολή στα 15.83μ ενώ στο τριπλούν η 18χρονη Δέσποινα Πάσιου έκανε νέο ατομικό ρεκόρ με 13.17μ.