Η Αποστολία Αντωνάτου με 11.58 βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 100μ. κι αργότερα θα τρέξει στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της κατηγορίας στο Ριέτι.

Το νέο αστέρι στα σπριντ γυναικών έρχεται από την Κεφαλονιά και η Αποστολία Αντωνάτου πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 100μ. με 11.58, το βράδυ της Παρασκευής (17/7, 21:20) θα τρέξει για το υψηλότερο αποτέλεσμα στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Ριέτι.



Η αθλήτρια, που ανήκει στον Πανελλήνιο ΓΣ, στον ημιτελικό του αγωνίσματος βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία που είχε σημειώσει η ίδια με 11.59 στις 27 Ιουνίου και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 στην Πάτρα.



Η Αντωνάτου προκρίθηκε με τον 5ο ταχύτερο χρόνο, πίσω από τις Κέλι Εντίμο (11.43), Κλάρα Καντέροβα (Τσεχία) 11.48, Σελίν Ομπίνα (Μ. Βρετανία) 11.49 και Καρολίνα Βεντούρα (Πορτογαλία) 11.58.



Η Ιωάννα Τσίγκα σημειώνοντας 11.76 κατέλαβε την 11η θέση στην κατάταξη.



Στα ημιτελικά των 100μ. παίδων, ο Νίκος Σαλίβερος με 10.83 πήρε τη 1η θέση. Νωρίτερα ο αθλητής είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά των 200μ.