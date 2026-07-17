Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18: Η Αντωνάτου με πανελλήνιο ρεκόρ στον τελικό στα 100μ
Το νέο αστέρι στα σπριντ γυναικών έρχεται από την Κεφαλονιά και η Αποστολία Αντωνάτου πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 100μ. με 11.58, το βράδυ της Παρασκευής (17/7, 21:20) θα τρέξει για το υψηλότερο αποτέλεσμα στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Ριέτι.
Η αθλήτρια, που ανήκει στον Πανελλήνιο ΓΣ, στον ημιτελικό του αγωνίσματος βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία που είχε σημειώσει η ίδια με 11.59 στις 27 Ιουνίου και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 στην Πάτρα.
Η Αντωνάτου προκρίθηκε με τον 5ο ταχύτερο χρόνο, πίσω από τις Κέλι Εντίμο (11.43), Κλάρα Καντέροβα (Τσεχία) 11.48, Σελίν Ομπίνα (Μ. Βρετανία) 11.49 και Καρολίνα Βεντούρα (Πορτογαλία) 11.58.
Η Ιωάννα Τσίγκα σημειώνοντας 11.76 κατέλαβε την 11η θέση στην κατάταξη.
Στα ημιτελικά των 100μ. παίδων, ο Νίκος Σαλίβερος με 10.83 πήρε τη 1η θέση. Νωρίτερα ο αθλητής είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά των 200μ.
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