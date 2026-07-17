H Ζωή Καραλιoπούλου στο ύψος και ο Αλκίνοος Παπαγιαννάκης στο μήκος, εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ18 στο Ριέτι.

Με έξι προκρίσεις για την εθνική ομάδα, οι δύο σε τελικούς, ολοκληρώθηκε το πρωινό πρόγραμμα της 2ης ημέρας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

H Ζωή Καραλιoπούλου πήγε στην πόλη της Ιταλίας με ρεκόρ στο 1,78μ., όμως χρειάστηκε την τελευταία της προσπάθεια για να περάσει το 1,71μ. και να κλείσει θέση στον τελικό του ύψους την Κυριακή (19/7, 17:00).

Με το όριο της απευθείας πρόκρισης στο 1,77μ., δεκατρείς κοπέλες πήραν τελικά την πρόκριση στο 1,71μ. Η αθλήτρια της ΓΕ Νάουσας, πέρασε με το πρώτο άλμα το 1,64μ. και το 1,68μ. και παρότι κινδύνεψε στο 1,71μ., στο τέλος πέτυχε τον πρώτο της στόχο.

Σπουδαίο ατομικό ο Παπαγιαννάκης

Την πρόκριση στον τελικό του μήκους παίδων εξασφάλισε ο Αλκίνοος Παπαγιαννάκης. Ο 17χρονος άλτης του ΟΦΗ πέτυχε ατομικό ρεκόρ στα 7,26μ., βελτιώνοντας τα 7,10μ. κι αυτή η επίδοση ήταν αρκετή για να τον φέρει στην 7η θέση της κατάταξης και στον τελικό του Σαββάτου (18/7, 18:25).



Ο Σταύρος Δαμασκηνός (Αμεινίας Μεσογείων) με άλμα στα 7,12μ. ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ, όμως έμεινε στη 16η θέση, θα χρειαζόταν άλμα στα 7,19μ. για να πάρει το 12ο εισιτήριο πρόκρισης. Πέντε αθλητές ξεπέρασαν το απευθείας όριο πρόκρισης των 7,35μ., με τον Γάλλο, Μαϊντίς Γκοριλό να ξεχωρίζει με 7,78μ.

Οι Μαρκούλη και Κοκόση συνεχίζουν στα 200μ.

Η Ελένη Ιακωβάκη επικεντρώθηκε στα 400μ., όμως η Ελλάδα θα έχει δύο εξίσου ικανές αθλήτριες στα ημιτελικά των 200μ.

Η 16χρονη Φανή Μαρκούλη και η 17χρονη Μαρία Κοκόση εξασφάλισαν με άνεση την απευθείας πρόκριση στις ημιτελικές σειρές των 200μ., το Σάββατο (18/7, 13:00).

H Μαρκούλη του ΓΣ Έδεσσας με 23.99 (έχει ρεκόρ στα 23.63) πήρε τη 2η θέση στην 1η σειρά και την 5η θέση στο σύνολο. Η Κοκόση του Ίκαρου Νέας Ιωνίας με 24.08 ( έχει ρεκόρ 23.71) πήρε την 1η θέση στην 5η σειρά και την 7η στη γενική κατάταξη. Ταχύτερη όλων η Βρετανίδα, Σάια Κένιον με 23.73.

Οι Νίκος Σαλίβερος και Σουλεϊμάνι στα ημιτελικά των 200μ.

Δύο στα δύο για την εθνική ομάδα και στα προκριματικά των 200μ. παίδων, με τους Νίκο Σαλίβερο και Γκέρσι Σουλεϊμάνι να συνεχίζουν στα ημιτελικά του Σαββάτου (18/7, 13:30).

Ο Νίκος Σαλίβερος, λίγες ώρες πριν από τη συμμετοχή του στα ημιτελικά των 100μ. (19:42), έτρεξε τα 200μ. σε 21.42 κι από τη 2η θέση της 2ης σειράς, πήρε την απευθείας πρόκριση.

Ο Γκέρσι Σουλεϊμάνι, της ΓΕ Κεφαληνίας, ήταν 5ος στην 4η σειρά με 21.61, αλλά βρέθηκε ανάμεσα στους τέσσερις αθλητές που προκρίθηκαν με βάση την επίδοσή τους. Ο Βρετανός, Έθαν Χέγκαρτι με 20.77, σημείωσε ρεκόρ αγώνων.



