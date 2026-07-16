Πρεμιέρα με οκτώ προκρίσεις για τα ελληνικά χρώματα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων του Ριέτι, αναλυτικά η παρουσία στο πρωινό πρόγραμμα της Πέμπτης.

Aπό το πρωί της Πέμπτης (16/7) εξελίσσεται στο Ριέτι της Ιταλίας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων (Κ18) και η εθνική ομάδα μετρά οκτώ προκρίσεις.

Η Αποστολία Αντωνάτου και η Ιωάννα Τσίγκα εξασφάλισαν άνετα την παρουσία τους στα ημιτελικά των 100μ. νεανίδων, που θα γίνουν την Παρασκευή (17/7, 19:17).

Η 17χρονη Αντωνάτου, που κατάγεται από την Κεφαλονιά και ανήκει στον Πανελλήνιο ΓΣ, πήγε στο Ριέτι με την 7η καλύτερη επίδοση στο αγώνισμα στα 11.59. Στον προκριματικό, πήρε εύκολα την 1η θέση στην 1η σειρά, τερματίζοντας σε 11.63, παίρνοντας την πρόκριση με τον 6ο ταχύτερο χρόνο.

Την απευθείας πρόκριση εξασφάλισε και η Ιωάννα Τσίγκα, που έχει δηλωθεί και στο μήκος. Η αθλήτρια της ΓΕ Γρεβενών με 11.75 (έχει ρεκόρ στα 11.71) τερμάτισε στην 3η θέση της 3ης σειράς και την 11η στο σύνολο, εξασφαλίζοντας τη συνέχειά της στο αγώνισμα. Τρεις αθλήτριες κατέβηκαν τα 11.50, με καλύτερη την Πορτογαλίδα, Καρολίνα Βεντούρα (11.44).

Την πρόκριση στα ημιτελικά των 100μ. εφήβων πήρε και ο Νίκος Σαλίβερος. Ο σπρίντερ του ΑΣ Τιτάνες Άρτας, με 10.72 τερμάτισε στην 5η θέση στην 4η σειρά, στη 14η θέση στο σύνολο και ήταν ανάμεσα στους τέσσερις που με βάση τον χρόνο έκλεισαν τη 16άδα των ημιτελικών σειρών της Παρασκευής (17/7, 19:42). Καλύτερος στα προκριματικά ήταν ο Σλοβάκος, Τιμοτέι Νέμτσεκ με 10.41.

O Γουιγούης στα ημιτελικά των 800μ.

Την πρόκριση στα ημιτελικά των 800μ. εφήβων εξασφάλισε ο Βασίλης Γουιγούης. Ο αθλητής του Πελασγού Λάρισας, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ από το 1:53.39 στο 1:53.10, πήρε την 6η θέση στην 3η προκριματική σειρά, όμως ήταν μέσα στους τέσσερις δρομείς που πέρασαν με βάση τον χρόνο στα ημιτελικά της Παρασκευής (18/7, 20:00).

Αντίθετα ο συναθλητής του στον Πελασγό, Φώτης-Γεράσιμος Μπένης έμεινε μακριά από το ρεκόρ του (1:53.01) και με 1:56.97 κατέλαβε την 4η θέση στη σειρά του, όπου το 3ο εισιτήριο πρόκρισης κρίθηκε στο 1:56.84.

Ο Γκόγκας και Αλατάκης στον τελικό του ύψους

Δύο στα δύο για τα ελληνικά χρώματα στον προκριματικό του ύψους, με τους Αλέξανδρο Γκόγκα και Γιάννη Αλατάκη να εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στον τελικό του αγωνίσματος το Σάββατο (18/7, 11:48).

Με το όριο της απευθείας πρόκρισης να είναι στα 2,08μ., την πρόκριση πήραν 13 αθλητές. Οι οκτώ ξεπερνώντας τα 2,05μ. κι ανάμεσά τους ο Αλέξανδρος Γκόγκας (ΓΣ Κέρκυρας 2018), που βελτίωσε κατά τρία εκατοστά το ατομικό του ρεκόρ.

Ο Γιάννης Αλατάκης (ΑΣ Δοξάτου), με ατομικό ρεκόρ στα 2,09μ., απέτυχε τρεις φορές στα 2,05μ., όμως περνώντας με το 2ο άλμα τα 2,01μ. ήταν ανάμεσα στους πέντε αθλητές που πήραν επίσης την πρόκριση.

Οι Αποστολάκος και Κασσαβήτας σούπερ δίδυμο στη σφυροβολία

Την άνετη πρόκριση στον τελικό της σφυροβολίας εφήβων πήρε και ο Ανδρέας Αποστολάκος. Ο αθλητής του ΑΣΚΑ «Σωκράτης Γκιόλιας» αγωνιζόμενος στον πρώτο προκριματικό στη 2η βολή του σημείωσε 71,64μ. και ξεπερνώντας το όριο της απευθείας πρόκρισης των 70,00μ. έκλεισε θέση στη 12άδα του τελικού της Παρασκευής (17/7, 20:17).

Λίγο αργότερα και στον β' όμιλο ο Πέτρος Κασσαβήτας, επίσης του ΑΣΚΑ «Σωκράτης Γκιόλιας», χρειάστηκε μόλις την 1η βολή στα 72,96μ. προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του αγωνίσματος.

Η Αλεξάνδρα Σμυρνάκη έμεινε για μία θέση μακριά από τον τελικό των 2.000 μ. στιπλ, καθώς τερμάτισε στην 8η θέση της πρώτη σειράς του αγωνίσματος με 6.52.36, βελτιώνοντας πάντως το ατομικό της ρεκόρ στην απόσταση.

Η 16χρονη από τον ΑΠΣ Πήγασος Ηρακλείου τερμάτισε δύο εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από την 7η αθλήτρια της σειράς της που πήρε το 7ο απευθείας εισιτήριο για τον τελικό, ενώ τέσσερις αθλήτριες από τη 2η σειρά προκρίθηκαν με χειρότερο χρόνο.

H Κωνσταντίνα Κάρτσωνα έμεινε για μια θέση εκτός της 12άδας του τελικού στη σφυροβολία νεανίδων. Η αθλήτρια του ΓΣ Ακρίτας, είχε καλύτερη βολή στα 60,52μ. (το ατομικό της είναι στα 60,52μ.), καταλαμβάνοντας τη 13η θέση, με το τελευταίο εισιτήριο πρόκρισης να πηγαίνει στην Ιταλίδα, Βερόνικα Περόνι με 60.86μ.

Η συνέχεια της Πέμπτης και οι ελληνικές συμμετοχές



16:30 Δίσκος Γ Προκριματικός A Γκρουπ Χρυσηίδα Τάντου

17:05 Σφαίρα Επτάθλου A + B Γκρουπ –

18:10 Δίσκος Γ Προκριματικός Β Γκρουπ Νικολία Μυλωνά

18:20 400 μ. Α 1ος Γύρος Πέτρος Σαλίβερος (5η σειρά)

18:47 Επί κοντώ Α Προκριματικός A+B Γκρουπ Γιώργος Τσικοτζής (Α Γκρουπ)

18:55 400 μ. Γ 1ος Γύρος Αγγελική Ρόμπινσον (3η σειρά), Ελένη Ιακωβάκη (4η σειρά)

19:55 Δίσκος Α Προκριματικός A Γκρουπ

20:00 200 μ. Επτάθλου

20:05 1.500 μ. Γ 1ος Γύρος

20:30 Δίσκος Α Προκριματικός Β Γκρουπ

20:35 3.000 μ. Α Τελικός