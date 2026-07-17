Η Ευαγγαλία Παυλακάκη στο 3ο άλμα της εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του μήκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων στο Ριέτι

Με νέες προκρίσεις για την εθνική ομάδα άρχισε η 2η μέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ18 στο Ριέτι,

Η Ευαγγελία Παυλακάκη στο τελευταίο άλμα της «κλείδωσε» την παρουσία της στον τελικό του μήκους κορασίδων. Η 16χρονη άλτρια του ΑΟ Κάλλιστος και κόρη του Άγγελου Παυλακάκη και της Κατερίνας Κόφφα, με ατομικό ρεκόρ στα 6.19μ. στο 3ο άλμα σημείωσε 6,04μ. και με την 5η επίδοση πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος για το Σάββατο (18/7, 12:43). Μέχρι εκείνη τη στιγμή η αθλήτρια με 5,81μ. βρισκόταν οριακά εντός πρόκρισης (11η), με τη 12άδα τελικά να κλείνει στα 5,86μ.

Η Ιωάννα Τσίγκα, έμεινε μακριά από το ατομικό της ρεκόρ (6.12μ.) και με 5,51μ. έμεινε στην 20ή θέση. Τρεις αθλήτριες έπιασαν το απευθείας όριο πρόκρισης των 6,10μ., με καλύτερες την Τσέχα, Κριστίνα Ζαχάροβα με 6.25μ. και η Γερμανίδα, Τερέσιε Χες με 6,19μ.

Συνεχίζει η Γκαρτζώνη στα 800μ.

Η Εύη Γκαρτζώνη συνδύασε την πρόκριση στα 800μ. κορασίδων με ατομικό ρεκόρ, η δρομέας του ΑΓΣ Ιωαννίνων σημείωσε 2:09.49, βελτιώνοντας την ατομική της επίδοση των 2:10.40, πήρε την 6η θέση στη 2η σειρά και ήταν ανάμεσα στις τέσσερις αθλήτριες που προκρίθηκαν με βάση το χρόνο τους στα ημιτελικά, που θα γίνουν το Σάββατο (18/7, 11:07). Αντίθετα η Νεφέλη Πίκιου του ΝΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης, με 2:13.04 πήρε την 24η θέση στην κατάταξη.

Πρόκριση και ο Κοίλιας στα 400μ. εμπ.

Την πρόκριση με ατομικό ρεκόρ στα 400μ. εμπ. παίδων πανηγύρισε ο Αλέξης Κοίλιας. Ο 17χρονος αθλητής του Πελασγού Λάρισας σημείωσε 53.39, βελτίωσε το ρεκόρ του (53.65), πήρε τη 2η θέση στην 3η σειρά και μαζί την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά για το Σάββατο (18/7, 18:20). Συνολικά σημείωσε τον 13ο χρόνο των προκριματικών σειρών.

Ο Σοφοκλής Χαϊδεμενάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 55.21 ήταν 5ος στη 2η σειρά, δεν κατάφερε να βρεθεί στους τέσσερις αθλητές που προκρίθηκαν με βάση το χρόνο τους, καταλαμβάνοντας την 30ή θέση.

Διπλή ελληνική παρουσία υπήρξε και στα 400μ. εμπ. κορασίδων. Η Άννα - Ευαγγελία Κανελλοπούλου του Πελασγού Λάρισας με 62:56 κατέλαβε την 27η θέση και η Μαρία Κωνσταντάκη (Πήγασος Ηρακλείου) με 62:64 την 28η, αντίστοιχα. Η 24άδα των ημιτελικών έκλεισε από τη Σουηδή, Μαρίκα Λάρσον στα 61:71.

Η 16χρονη Χριστίνα Μπουρνουσούζη (ΑΦ Θέρμης Άδωνις) με βολή στα 42,94μ. κατέλαβε τη 12η θέση στον α' προκριματικό όμιλο του ακοντισμού, την 20ή στο σύνολο κι έμεινε εκτός συνέχειας.

Η πτώση στο πέρασμα της πρώτης λίμνης στοίχισε στον Σωτήρη Τσώνη, ο αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου ολοκλήρωσε τον αγώνα του στα 2.000μ. στιπλ σε 6:09.94 και στην 23η θέση του αγωνίσματος.



