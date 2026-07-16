Η Ελένη Ιακωβάκη με «σβηστές» τις μηχανές και η Αγγελική Ρόμπινσον με σπουδαίο ατομικό ρεκόρ, πέρασαν στα ημιτελικά των 400μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι, στις 12 συνολικά οι ελληνικές προκρίσεις στην πρεμιέρα.

Προκρίσεων συνέχεια για την εθνική ομάδα στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος παίδων-κορασίδων στο Ριέτι. Μετά τις οκτώ «γαλανόλευκες» προκρίσεις από το πρωινό πρόγραμμα, τη σκυτάλη πήραν τα δύο κορίτσια στα 400μ., η Ελένη Ιακωβάκη και η Αγγελική Ρόμπινσον.

Η Ελένη Ιακωβάκη με «σβηστές» τις μηχανές πήρε την 1η θέση στην 4η προκριματική σειρά, σημειώνοντας επίδοση στα 55.10 κι εξασφαλίζοντας την άνετη πρόκριση για τις τρεις ημιτελικές σειρές του αγωνίσματος, που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή (17/10, 18:10).

Η 17χρονη ΟΦΚΑ Αγίου Δημητρίου, κόρη του Περικλή Ιακωβάκη και της πρωταθλήτριας των 400μ. Αφροδίτης Μέντζου, ταξίδεψε στην πόλη της Ιταλίας έχοντας την κορυφαία επίδοση από τις συμμετέχουσες αθλήτριες, τα 53.39 που σημείωσε στις 27 Ιουνίου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 στην Πάτρα, χρόνος που αποτελεί εθνικό ρεκόρ τόσο στην κατηγορία της, όσο και σε αυτή των νεανίδων (Κ20). Και με βάση αυτή την επίδοση η Ιακωβάκη αποτελεί τη μεγάλη ελπίδα της ελληνικής αποστολής για χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Η Ρόμπινσον «διέλυσε» το ρεκόρ της

Η Αγγελική Ρόμπινσον «διέλυσε» το ατομικό της ρεκόρ. Η αθλήτρια της Νίκη Βύρωνα τρέχοντας στην 3η σειρά των προκριματικών στα 400μ. σημείωσε 54.66, συντρίβοντας το ρεκόρ των 55.97 και τερματίζοντας στην 4η θέση.

Παρότι δεν πήρε ένα από τα τρία εισιτήρια της απευθείας πρόκρισης, η Ρόμπινσον πέρασε με τον καλύτερο χρόνο από τις έξι συνολικά αθλήτριες που προκρίθηκαν με βάση την επίδοση. Μάλιστα με τα 54.66 ήταν η 5η ταχύτερη των προκριματικών, με καλύτερη όλων τη Σοφία Ακούτσι Εμάνουελ από την Ουγγαρία (54.19).

Ο Πέτρος Σαλίβερος στα ημιτελικά των 400μ.

Λίγο νωρίτερα. ο Πέτρος Σαλίβερος, αν κι έμεινε μακριά από το ατομικό του ρεκόρ, εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά των 400μ. παίδων. Ο αθλητής του ΑΣ Τιτάνες Άρτας, με χρόνο 48.83 τερμάτισε στην 4η προνομιούχα θέση της 5ης προκριματικής σειράς και από την 21η θέση της κατάταξης, πέρασε στα ημιτελικά της Παρασκευής (17/7, 16:40).

Εκεί ο 17χρονος δρομέας θα χρειαστεί μια επίδοση κοντά ή καλύτερη από το ατομικό του ρεκόρ των 48.26, για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τέσσερις αθλητές έτρεξαν κάτω από τα 48 δευτερόλεπτα, με καλύτερο τον Τσέχο, Γιάκουμπ Μάρεκ (47.67).

Ο Τσικοτζής τη 12η ελληνική πρόκριση

Την τελευταία χρονικά και 12η συνολική πρόκριση για την εθνική ομάδα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, πέτυχε ο Γιώργος Τσικοτζής στο επί κοντώ. Ο αθλητής του ΓΣ Σέρρες 93 ξεπέρασε τα 4.70μ., ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ και βρέθηκε ανάμεσα στους 12 άλτες, που με αυτό το ύψος ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον τελικό, το απόγευμα του Σαββάτου (18/7, 17:25).

Το απογευματινό πρόγραμμα άνοιξε με τον προκριματικό στη δισκοβολία κορασίδων, με τις δύο Ελληνίδες να μην τα καταφέρνουν. Η Νικολία Μυλωνά (ΑΓΕ Πύργου) με 41,28μ. κατετάγη στην 24η θέση και η Χρυσηίδα Τάντου (Ωρίων ΑΣ Καρδίτσας) με 29,79μ. στην 38η θέση, αντίστοιχα.

Πρόγραμμα - Ελληνικές συμμετοχές της Παρασκευής (17/7)