Η Μαρία Ραφαηλίδου με βολή στα 16,80μ. βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στη σφαιροβολία, στη συνάντηση ρίψεων «Κώστας Σπανίδης» στη Θεσσαλονίκη.

Οι αθλήτριες στη σφαιροβολία γυναικών, χάρισαν το highlight στους αγώνες ρίψεων «Κώστας Σπανίδης», στο Καυτανζόγλειο Στάδιο. Η Μαρία Ραφαηλίδου με βολή στα 16,80μ. στην 6η βολή της, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, βελτιώνοντας τη δική της προηγούμενη επίδοση των 16,59μ., που είχε σημειώσει την 1η Μαρτίου στη διάρκεια του πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στην Παιανία. Η Ραφαηλίδου σε λιγότερο από ένα μήνα θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον.

Πήρε την 3η θέση στο αγώνισμα, με την Ζουζάνα Μασλάνα από την Πολωνία να επικρατεί με τη μοναδική της έγκυρη βολή στα 16,.95μ., ενώ η Μαρία Μαγκούλια με βολή στα 16,88μ. αύξησε τις πιθανότητες πρόκρισης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Η επταθλήτρια Αναστασία Ντραγκομίροβα με 15,56μ. πέτυχε ατομικό ρεκόρ στο αγώνισμα.

Ο Δημήτρης Παυλίδης επικράτησε στη δισκοβολία ανδρών με 60,73μ., ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης ήταν ο νικητής στη σφυροβολία με 76,58μ., με τον Άγγελο Μαντζουράνη να ακολουθεί σε 75,06μ.

Στη σφυροβολία γυναικών η 46χρονη περίφημη Κουβανή, Γίπσι Μορένο, που τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται για την Αλβανία, είχε βολή στα 66,84μ., με την 20χρονη Παρασκευή Πούλλη (2006), να κατακτά την 3η θέση με ρεκόρ περιόδου στα 62,86μ.