Ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός από τους "μεγάλους" αντιπάλους που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στον πρώτο γύρο. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Τριφυλλιού στο επόμενο πρωτάθλημα...

Πρώτο ντέρμπι εντός, με τον ΠΑΟΚ. Μόνο ένα ντέρμπι εκτός έδρας στον πρώτο γύρο, αυτό στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό. Σε γενικές γραμμές ισορροπημένο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο προσεχές πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague.

Δείτε το αναλυτικά...



1η αγωνιστική: Κηφισιά

2η αγωνιστική: Λεβαδειακός (Ε)

3η αγωνιστική: ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική: Παναιτωλικός

5η αγωνιστική: Καλαμάτα (Ε)

6η αγωνιστική: Ολυμπιακός (Ε)

7η αγωνιστική: Αστέρας

8η αγωνιστική: Βόλος (Ε)

9η αγωνιστική: ΑΕΚ

10η αγωνιστική: Ηρακλής (Ε)

11η αγωνιστική: ΟΦΗ

12η αγωνιστική: Ατρόμητος (Ε)

13η αγωνιστική: Αρης

14η αγωνιστική: ΠΑΟΚ (Ε)

15η αγωνιστική: Ηρακλής

16η αγωνιστική: Αστέρας (Ε)

17η αγωνιστική: ΟΦΗ (Ε)

18η αγωνιστική: Ατρόμητος

19η αγωνιστική: Ολυμπιακός

20η αγωνιστική: Αρης (Ε)

21η αγωνιστική: Καλαμάτα

22η αγωνιστική: Παναιτωλικός (Ε)

23η αγωνιστική: Βόλος



24η αγωνιστική: Κηφισιά (Ε)

25η αγωνιστική: Λεβαδειακός

26η αγωνιστική: ΑΕΚ (Ε)