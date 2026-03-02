Ρεκόρ στο ρεκόρ και έτοιμη για περισσότερα η Ραφαηλίδου

Την εξαιρετική της κατάσταση επιβεβαίωσε ξανά η Μαρία Ραφαηλίδου, η οποία πρόσθεσε μια ακόμη κορυφαία εμφάνιση στο ενεργητικό της κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου πρωταθλήματος στην Παιανία. Η 19χρονη πρωταθλήτρια, που προπονείται με τον πατέρα της, Γιάννη Ραφαηλίδη, κατέρριψε για τρίτη φορά μέσα σε λίγες ημέρες το απόλυτο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 (κλειστού και ανοιχτού στίβου), στέλνοντας τη σφαίρα στα 16.59μ.

Η Ραφαηλίδου, η οποία είχε σημειώσει πρόσφατα πανελλήνιο ρεκόρ 16.53μ σε μίτινγκ στην Τσεχία, επιβεβαίωσε στην Παιανία τη σταθερότητά της, έχοντας άλλες δύο έγκυρες βολές πάνω από τα 16.00μ. Πλέον, ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στον ανοιχτό και θέτει νέους στόχους. Πρώτος και μεγαλύτερος, το… 16 να γίνει 17 και το παλμαρέ της να γεμίσει διακρίσεις.

«Στόχος μετάλλιο στο Παγκόσμιο»

Εμφανώς ικανοποιημένη από τη συνέπεια που επιδεικνύει στους αγώνες της, η Μαρία Ραφαηλίδου μιλώντας στο Gazzetta Women εξήγησε: «Πήγε πολύ καλά η εβδομάδα. Τώρα στο πανελλήνιο δεν το περίμενα. Στην Τσεχία περίπου ήξερα ότι θα έκανα καλό αγώνα. Απλά τώρα ήμουν αρκετά κουρασμένη, γι' αυτό δεν γινόταν να πάει και παραπάνω η βολή».

Αναφερόμενη στον απολογισμό της χειμερινής περιόδου και το βλέμμα της στον ανοιχτό στίβο, η 19χρονη πρωταθλήτρια τόνισε: «Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον κλειστό. Έκανα, νομίζω, παραπάνω από όσα μπορούσα φέτος… Για τον κλειστό, γιατί στον ανοιχτό έχω να δώσω πάρα πολλά ακόμα. Δεν έχω κάποιον συγκεκριμένο “αριθμό” στο μυαλό μου για τον ανοιχτό. Σίγουρα θα ήθελα να ρίξω φέτος πάνω από 17 μέτρα. Είναι πολύ ρεαλιστικός στόχος.

Ο στόχος της χρονιάς φέτος είναι το ρεκόρ και το Όρεγκον, το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20. Να είμαι εκεί στην τριάδα».