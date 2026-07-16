Γιουβέντους: «Κλέβει» τον Τσελίκ από τη Ρόμα
Η Γιουβέντους πάει για το... ριφιφί με τον Ζεκί Τσελίκ! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Βέκια Σενιόρα έχει συμφωνήσει με τον Τούρκο δεξιό μπακ, παρά τη συμφωνία με τη Ρόμα, που φαινόταν να είναι τελειωμένη υπόθεση.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος ενημέρωσε πως ο 29χρονος αμυντικός βρισκόταν σήμερα στο Τορίνο για να ολοκληρώσει τη συμφωνία, ως ελεύθερη μεταγραφή.
Η Μεγάλη Κυρία κινείται δυναμικά στο φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, προκειμένου να ενισχυθεί για την επόμενη σεζόν. Για τον Τσελίκ δεν υπάρχει ακόμη κάτι επίσημο αλλά όλα δείχνουν να βρίσκονται στο τελικό στάδιο.
Ο παίκτης είναι γέννημα-θρέμμα της Μπούρσασπορ, στην οποία αγωνίστηκε για πολλά χρόνια. Ακόμη, έχει περάσει από τις Ιστανμπουλσπορ, Λιλ και Ρόμα. Είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής Τουρκίας και αγωνίστηκε στο Μουντιάλ 2026.
🚨⚪️⚫️ Juventus hijack AS Roma new deal talks and agree to sign Zeki Celik, here we go! 🇹🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026
Agreement in principle with Turkish right back to join Juventus on a free transfer despite verbal pact with AS Roma.
Celik was in Turin today, deal in place - as @romeoagresti reports. pic.twitter.com/BTp03jwwtP
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