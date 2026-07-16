Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γιουβέντους συμφώνησε με τον Τσελίκ, παρόλο που η Ρόμα βρισκόταν κοντά στην ανανέωση με τον Τούρκο διεθνή.

Η Γιουβέντους πάει για το... ριφιφί με τον Ζεκί Τσελίκ! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Βέκια Σενιόρα έχει συμφωνήσει με τον Τούρκο δεξιό μπακ, παρά τη συμφωνία με τη Ρόμα, που φαινόταν να είναι τελειωμένη υπόθεση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος ενημέρωσε πως ο 29χρονος αμυντικός βρισκόταν σήμερα στο Τορίνο για να ολοκληρώσει τη συμφωνία, ως ελεύθερη μεταγραφή.

Η Μεγάλη Κυρία κινείται δυναμικά στο φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, προκειμένου να ενισχυθεί για την επόμενη σεζόν. Για τον Τσελίκ δεν υπάρχει ακόμη κάτι επίσημο αλλά όλα δείχνουν να βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Ο παίκτης είναι γέννημα-θρέμμα της Μπούρσασπορ, στην οποία αγωνίστηκε για πολλά χρόνια. Ακόμη, έχει περάσει από τις Ιστανμπουλσπορ, Λιλ και Ρόμα. Είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής Τουρκίας και αγωνίστηκε στο Μουντιάλ 2026.