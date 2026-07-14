Στην Αγγλία οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες πλέον και μιλούν για προχωρημένες συζητήσεις του συλλόγου της Χαλ για να κλείσει τον Τζολάκη.

Οι εκτιμήσεις για τις προτάσεις από την Αγγλία για τον Κωνσταντή Τζολάκη παίρνουν σάρκα και οστά. Την τελευταία ώρα στην Αγγλία μεταδίδεται ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Χαλ για τον Έλληνα διεθνή. Στο ίδιο πλαίσιο ρεπόρτερ όπως ο Μπεν Γιάκομπς μεταφέρουν ότι στις τάξεις της Χαλ υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να πετύχει το deal της αγοράς του παίκτη. Ο δε ρεπόρτερ του TALKSPORT Άλεξ Κρουκ αφήνει να εννοηθεί ότι η πρόταση της Χαλ θα θέσει εκτός τους ανταγωνιστές της για τον Χανιώτη πορτιέρε.

Να τονιστεί ότι τις τελευταίες ημέρες ο Ολυμπιακός με βάση τις αργεντίνικες πηγές και τις δηλώσεις του μάνατζερ του Χιλ επιδιώκει να κλείσει τον Παραγουανό γκολκίπερ της Σαν Λορέντσο (για τον οποίο υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι ο σύλλογός του έχει το 50% των δικαιωμάτων του). Άρα οι επόμενες εξελίξεις αναμένονται άμεσα.

Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού.