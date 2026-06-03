Ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στον ανοιχτό στίβο, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Paavo Nurmi Games του Τούρκου με άλμα στα 6,00 μ., στον τρίτο του αγώνα για τη θερινή σεζόν.

Λίγες ημέρες μετά το πρώτο του φετινό άλμα πάνω από τα έξι μέτρα στο διεθνές μίτινγκ της Κύπρου, ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, ξεπερνώντας ξανά το ψυχολογικό φράγμα των 6.00μ. και δείχνοντας αξιοσημείωτη σταθερότητα σε υψηλά ύψη.

Ο Καραλής επέλεξε να ξεκινήσει απευθείας από τα 5,60 μ., ύψος στο οποίο δεν επιχείρησε κανείς άλλος αθλητής. Στη συνέχεια άφησε τα 5,72 μ. και πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,82 μ., εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη. Ο μοναδικός αντίπαλος που παρέμενε στη διεκδίκηση της πρωτιάς ήταν ο Αμερικανός Κέισι Λάιτφουτ, ο οποίος είχε περάσει τα 5,72 μ., αλλά δεν κατάφερε να υπερβεί τα 5,82 μ. σε καμία από τις τρεις προσπάθειές του.

Με την πρώτη θέση ήδη στα χέρια του, ο «Μανόλο» πέρασε με την πρώτη και τα 6,00 μ., επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι ανήκει πλέον στην ελίτ του αγωνίσματος. Στη συνέχεια ανέβασε τον πήχη στα 6,10 μ., επιχειρώντας να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τα προσωπικά και πανελλήνια όριά του, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει κάποιο επιτυχημένο άλμα.

Ο Έλληνας επικοντιστής ανανέωσε το ραντεβού του με τα μεγάλα ύψη για τα επόμενα μίτινγκ της σεζόν, με επόμενο σταθμό το φημισμένο Golden Spike της Οστράβα στις 16 Ιουνίου, πριν ακολουθήσει η συμμετοχή του στο Diamond League της Ντόχα στις 19 Ιουνίου.

Τα αποτελέσματα του αγώνα: