Αγγλία - Αργεντινή: Απαγορεύτηκαν οι σημαίες των Νησιών Φόκλαντ στο γήπεδο
Η Αγγλία συγκρούεται με την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 στην Ατλάντα (15/07, 22:00)! Το εν λόγω ζευγάρι εκτός από την αγωνιστική αντιπαλότητα διακρίνεται και για την κοινωνικοπολιτική πόλωση και αντιπαράθεση. Η κύρια αιτία είναι ο περιβόητος «Πόλεμος των Φόκλαντ», το 1982.
Οι Νήσοι Φόκλαντ (Μαλβίνες) για τους Αργεντινούς ανήκουν στην Αγγλία αλλά η χώρα της Νότιας Αμερικής αξιώνει πως είναι δική της επικράτεια ιστορικά. Οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες εδώ και δεκαετίες, με αποκορύφωμα το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 και τον αείμνηστο νικηφόρο προημιτελικό για την Αλμπισελέστε (2-1) με «Το Χέρι του Θεού» και το γκολ του αιώνα από τον Μαραντόνα.
Για την αποφυγή επεισοδίων και λοιπών ευτράπελων, οι Αρχές έχουν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τον αυριανό αγώνα, που θα πραγματοποιηθεί στην Ατλάντα. Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται οποιαδήποτε σημαία ή πανό που παραπέμπει στα Νησιά Φόκλαντ, όπως διαβεβαίωσε και η Υπουργός Ασφαλείας της Αργεντινής, Αλεχάνδρα Μοντεολίβα.
Κύριο μέλη είναι η σωματική ακεραιότητα και η ομαλή διεξαγωγή ενός τεράστιου ντέρμπι με ιδιαίτερα δαιδαλώδες κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο.
"No se va a poder entrar con ningún elemento que contenga algún mensaje provocativo" 🗣️— El Destape (@eldestapeweb) July 14, 2026
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, dijo que la imagen de las Islas Malvinas estará prohibida en el partido Argentina-Inglaterra. pic.twitter.com/wFaCoOlDtj
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