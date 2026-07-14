Οι Αρχές του αυριανού αγώνα στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας απαγόρευσαν τις σημαίες και τα πανό που παραπέμπουν στα Νησιά Φόκλαντ (Μαλβίνες), στο Αγγλία - Αργεντινή.

Η Αγγλία συγκρούεται με την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 στην Ατλάντα (15/07, 22:00)! Το εν λόγω ζευγάρι εκτός από την αγωνιστική αντιπαλότητα διακρίνεται και για την κοινωνικοπολιτική πόλωση και αντιπαράθεση. Η κύρια αιτία είναι ο περιβόητος «Πόλεμος των Φόκλαντ», το 1982.

Οι Νήσοι Φόκλαντ (Μαλβίνες) για τους Αργεντινούς ανήκουν στην Αγγλία αλλά η χώρα της Νότιας Αμερικής αξιώνει πως είναι δική της επικράτεια ιστορικά. Οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες εδώ και δεκαετίες, με αποκορύφωμα το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 και τον αείμνηστο νικηφόρο προημιτελικό για την Αλμπισελέστε (2-1) με «Το Χέρι του Θεού» και το γκολ του αιώνα από τον Μαραντόνα.

Για την αποφυγή επεισοδίων και λοιπών ευτράπελων, οι Αρχές έχουν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τον αυριανό αγώνα, που θα πραγματοποιηθεί στην Ατλάντα. Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται οποιαδήποτε σημαία ή πανό που παραπέμπει στα Νησιά Φόκλαντ, όπως διαβεβαίωσε και η Υπουργός Ασφαλείας της Αργεντινής, Αλεχάνδρα Μοντεολίβα.

Κύριο μέλη είναι η σωματική ακεραιότητα και η ομαλή διεξαγωγή ενός τεράστιου ντέρμπι με ιδιαίτερα δαιδαλώδες κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο.