Η Κλουζ πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον β' προκριματικό γύρο του Europa League δήλωσε έδρα το γήπεδο της Σέπσι.

Ο ΠΑΟΚ θα μάθει την Πέμπτη ποια ομάδα θ' αντιμετωπίσει στον β' προκριματικό γύρο του Europa League. Τη Ντιναμό Κιέβου ή την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ.

Στον πρώτο αγώνα στην Πολωνία, το αποτέλεσμα ήταν 0-0. Αν περάσουν οι Ρουμάνοι, τότε ο ΠΑΟΚ στις 23 Ιουλίου δεν θα παίξει στη φυσική τους έδρα, αλλά στο γήπεδο της Σέπσι κοντά στο Μπρασόβ.

Η Κλουζ, λοιπόν, ανακοίνωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν ως έδρα την Sepsi OSK Arena και μάλιστα το ματς θα ξεκινήσει στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Η ανακοίνωση της Κλουζ:

«Η FC Universitatea Cluj ανακοινώνει ότι ο εντός έδρας αγώνας της για τον πρώτο αγώνα του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League θα διεξαχθεί στο Σφάντου Γκεόργκε, στο Sepsi OSK Arena, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 20:00 (21:00 Ελλάδας).

Η αναμέτρηση δεν ήταν δυνατό να φιλοξενηθεί στην Cluj Arena, καθώς στο γήπεδο πραγματοποιούνται οι προετοιμασίες για το φεστιβάλ Untold.

Η FC Universitatea Cluj πραγματοποίησε διαπραγματεύσεις με τους διοργανωτές του φεστιβάλ, προτείνοντας η αναμέτρηση να διεξαχθεί στην Cluj Arena στις 22 Ιουλίου, παράλληλα με τις εργασίες προετοιμασίας για το Untold. Δυστυχώς, οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον σύλλογο.

Η Universitatea Cluj ευχαρίστησε τη Sepsi OSK για τη στήριξη και τη συνεργασία της, προκειμένου ο αγώνας να φιλοξενηθεί στο γήπεδο του Σφάντου Γκεόργκε».