Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η υπόθεση του Κωνσταντή Τζολάκη βρίσκεται σε καλό δρόμο αλλά δεν είναι στα επίπεδα που είπε ο προπονητής της Χαλ.

Πριν λίγες μέρες, ο προπονητής της Χαλ παραδέχθηκε ότι η υπόθεση του Κωνσταντή Τζολάκη είναι κλεισμένη κατά 95% και πως απομένουν λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του από τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η μεταγραφή δεν βρίσκεται σε τόσο προχωρημένο στάδιο αλλά είναι σε αρκετά καλό δρόμο για να έχουμε οριστικό deal. Προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία ούτε μεταξύ των ομάδων, ούτε μεταξύ του ποδοσφαιριστή με τον αγγλικό σύλλογο και οι συζητήσεις συνεχίζονται προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να έχουμε happy end.

Παρότι έχουν γραφτεί αρκετές ομάδες, η Χαλ φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει δείξει το πιο ισχυρό ενδιαφέρον για την απόκτηση του και έχει πιο ζεστά από όλες τις άλλες.



