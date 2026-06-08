Σίμον Εχάμερ: «Θα ήθελα να πηδήσω 8,66μ. πριν από τον Τεντόγλου»!

O Ελβετός δεκαθλητής Σίμον Εχάμερ, με φετινό ρεκόρ στα 8,51μ. στο μήκος, «έπαιξε» με τον Μίλτο Τεντόγλου και το πανελλήνιο ρεκόρ των 8,66μ., που ανήκει στον Λούη Τσάτουμα.

Ο Σίμον Εχάμερ έχει πολύ χιούμορ, ο δεκαθλητής από την Ελβετία, που είναι εξίσου ανταγωνιστικός και στο μήκος, θέλησε να παίξει ένα μικρό παιχνίδι, να τσιγκλίσει τον Μίλτο Τεντόγλου.

Ο Εχάμερ στις 30 Μαΐου στη διάρκεια της πρώτης ημέρας του δεκάθλου στο φημισμένο μίτινγκ σύνθετων αγωνισμάτων στο Γκέτζις της Αυστρίας, με 8,51μ. σημείωσε ρεκόρ Ελβετίας στο μήκος και την κορυφαία -μέχρι τώρα- επίδοση στον κόσμο για το 2026.

Ο 26χρονος δεκαθλητής σε συνέντευξή του έστειλε ένα challenge στον Έλληνα ολυμπιονίκη, δηλώνοντας πως θα ήθελε να βγάλει επίδοση στα 8,66μ. πριν από αυτόν.

Τα 8.66μ είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε ο Λούης Τσάτουμας στα «Παπαφλέσσεια» της Καλαμάτας και στις 2 Ιουνίου συμπληρώθηκαν 19 χρόνια από τη μέρα επίτευξής του.

«Έχω ένα μικρό στόχο, θα ήθελα να πηδήσω 8,66μ. πριν από τον Τεντόγλου. Γιατί τον έβλεπα να πηδά στη Ρώμη 8,65μ., 8.65μ., ήταν τόσο απογοητευτικό, γιατί ήταν ένα εκατοστό πίσω από το εθνικό ρεκόρ και τώρα πηδάει σε τόσο υψηλό επίπεδο, ξέρω θα μου απαντήσει, θα μου στείλει μήνυμα, ίσως θυμώσει λίγο, αλλά ξέρει ότι δεν είμαι κακός τύπος, σίγουρα θα το καταρρίψει κάποια στιγμή» είπε γελώντας ο Ελβετός.

Ο Εχάμερ ανέσυρε απο τη μνήμη του τον αγώνα που είχε κάνει ο Τεντόγλου στις 8 Ιουνίου 2024 στο «Ολίμπικο» της Ρώμης στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όταν κατά σειρά είχε πέντε άλματα στα: 8,42μ., 8,49μ., 8,45μ., 8,65μ. και 8.65μ.

Ο ίδιος αγωνίστηκε σε εκείνον τον τελικό, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με 8.31μ., πίσω από τον Ματία Φουρλάνι, που πετύχαινε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων με 8.38μ.