Η Ελίνα Τζένγκο διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, όπου θέλει να υπερασπιστεί τον περσινό τίτλο της στον ακοντισμό.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει τον καλό της εαυτό στα τέσσερα μίτινγκ της φετινής σειράς, έχοντας καλύτερη βολή στα 58,37 μ., αρκετά χαμηλότερα από το περσινό της 64,90 μ. αλλά και το ατομικό της ρεκόρ των 65,81μ. από το 2022.

Στις διοργανώσεις της Σιαμέν, του Όσλο, του Παρισιού και του Μονακό κατέλαβε τη 10η, 9η, 11η και 3η θέση αντίστοιχα. Μόνο στο Μονακό κατάφερε να τερματίσει μέσα στην πρώτη οκτάδα, εξασφαλίζοντας έξι πολύτιμους βαθμούς στη βαθμολογία του Diamond League.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Τζένγκο βρίσκεται στην 9η θέση της συνολικής κατάταξης, οριακά εκτός της ζώνης πρόκρισης για τον τελικό των Βρυξελλών, όπου θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές της φετινής σειράς.

Η βαθμολογία του ακοντισμού γυναικών