Τζένγκο: Διεκδικεί στη Λωζάνη μία θέση στον τελικό του Diamond League
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει τον καλό της εαυτό στα τέσσερα μίτινγκ της φετινής σειράς, έχοντας καλύτερη βολή στα 58,37 μ., αρκετά χαμηλότερα από το περσινό της 64,90 μ. αλλά και το ατομικό της ρεκόρ των 65,81μ. από το 2022.
Στις διοργανώσεις της Σιαμέν, του Όσλο, του Παρισιού και του Μονακό κατέλαβε τη 10η, 9η, 11η και 3η θέση αντίστοιχα. Μόνο στο Μονακό κατάφερε να τερματίσει μέσα στην πρώτη οκτάδα, εξασφαλίζοντας έξι πολύτιμους βαθμούς στη βαθμολογία του Diamond League.
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Τζένγκο βρίσκεται στην 9η θέση της συνολικής κατάταξης, οριακά εκτός της ζώνης πρόκρισης για τον τελικό των Βρυξελλών, όπου θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές της φετινής σειράς.
Η βαθμολογία του ακοντισμού γυναικών
- Ζίγι Γιαν (Κίνα) – 32 βαθμοί (Q)
- Αντριάνα Βίλαγκος (Σερβία) – 26 βαθμοί (Q)
- Σίγκριντ Μπόργκε (Νορβηγία) – 15 βαθμοί
- Φλορ Ντενίς Ρουίς Ουρτάδο (Κολομβία) – 13 βαθμοί
- Ανέτε Σιετίνα (Λετονία) – 9 βαθμοί
- Χαρούκα Κιταγκούτσι (Ιαπωνία) – 8 βαθμοί
- Αλιζέ Μινάρ (Γαλλία) – 8 βαθμοί
- Μαρία Αντρέιτσικ (Πολωνία) – 7 βαθμοί
- Ελίνα Τζένγκο (Ελλάδα) – 6 βαθμοί
- Μακένζι Λιτλ (Αυστραλία) – 4 βαθμοί
- Τόρι Μούρμπι (Αυστραλία) – 3 βαθμοί
- Ζαντ Μαραβάλ (Γαλλία) – 3 βαθμοί
- Χουλέισι Ανγκούλο (Εκουαδόρ) – 3 βαθμοί
- Τζο-Αν Ντι Πλεσί (Νότια Αφρική) – 2 βαθμοί
- Μαρί-Τερέζ Ομπστ (Νορβηγία) – 2 βαθμοί
- Τσιαντσιάν Ντάι (Κίνα) – 1 βαθμός
- Σάρα Κόλακ (Κροατία) – 1 βαθμός
- Νικόλα Ογκρόντνικοβα (Τσεχία) – 1 βαθμός
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