Η Βίλμα Χελτέλα ξεπερνώντας τα 4,81μ. ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια στον αγώνα γυναικών στο Fly Athens 2026 στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η Βίλμα Χελτέλα ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια στο επί κοντώ γυναικών στο Fly Athens 2026 στον προαύλιο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Η 28χρονη άλτρια από τη Φινλανδία, πoυ τη γνωρίσαμε ως Βίλμα Μούρτο, με άλμα στα 4,81μ. πήρε την 1η θέση με ρεκόρ μίτινγκ, βελτιώνοντας κατά 21 εκατοστά τη φετινή της επίδοση.

Η Χελτέλα ισοφάρισε τη 2η επίδοση της καριέρας της, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε τρεις φορές ανεπιτυχώς στα 4.86μ., προκειμένου να βελτιώσει το δικό της ρεκόρ Φινλανδίας, τα 4,85μ. που είχε ξεπεράσει τον Αύγουστο του 2022 στο Μόναχο, όταν έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης, μπροστά τότε από την Κατερίνα Στεφανίδη και τη Σλοβένα, Τίνα Σούτεϊ.

Η Στεφανίδη στα 4,31μ. και στη 10η θέση

Αντίθετα, ο αγώνας δεν βγήκε για την Κατερίνα Στεφανίδη, με την Ελληνίδα ολυμπιονίκη να μένει στα 4,31μ. και στη 10η θέση. Η 36χρονη Στεφανίδη, που επέστρεψε φέτος στη δράση μετά τη γέννηση του γιου της, μπήκε στον αγώνα με φετινό ρεκόρ στα 4,48μ. από το βαλκανικό πρωτάθλημα του Βόλου.

Πέρασε με το 2ο άλμα τα 4,31μ. με τη 2η προσπάθεια, όμως στη συνέχεια δεν τα κατάφερε στα 4,41μ., ολοκληρώνοντας τον αγώνα της. Η Αναστασία Ρέτσα ακολούθησε με 4,21μ., ενώ η Μυρτώ Κασσωτάκη απέτυχε τρεις φορές στα 4,21μ.

H κατάταξη στις γυναίκες