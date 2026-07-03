Καραλής στο Gazzetta: «Είμαι έτοιμος για τα 6.20μ., ελπίζω να το κάνω την Κυριακή»

Ο Εμμανουήλ Καραλής μιλώντας στο Gazzetta, δήλωσε έτοιμος να ξεπεράσει τα 6,20μ. στο δικό του μίτινγκ, το «Fly Athens 2026» την Κυριακή στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής μαζί με άλλα σπουδαία αστέρια του επί κοντώ ανδρών και γυναικών, υπόσχονται πλούσιο θέαμα στο «Fly Athens 2026», που θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (5/7) στον προαύλιο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ο 27χρονος ολυμπιονίκης, ως καλός οικοδεσπότης, μαζί με τον Αμερικανό, Κρις Νίλσεν και τον Γάλλο, Τιμπό Κολέ, έδωσαν συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) για το μεγάλο ραντεβού.

Ο Καραλής στις 28 Φεβρουαρίου 2026 ξεπέρασε τα 6,17μ. στο κλειστό στάδιο της Παιανίας κι ανέβηκε στο Νο.2 της λίστας όλων των εποχών.

Το επόμενο ορόσημο για τον «Μανόλο» είναι τα 6,20μ. και σε ερώτηση του Gazzetta για το πόσο κοντά ή μακριά είναι να «γράψει» αυτή την επίδοση, είπε: «Τα 6,20μ. είναι σίγουρα κάτι πολύ υψηλό, είναι κάτι που δεν έχει γίνει πέρα από έναν αθλητή, εγώ ψυχικά και σωματικά είμαι έτοιμος να το κάνω, ελπίζω να το καταφέρω την Κυριακή, αν όχι, είναι θέμα χρόνου και σίγουρα αν ευχαριστηθώ όλη τη διαδρομή, κάθε στιγμή που είμαι στο στάδιο, πιστεύω να τα καταφέρω».

🇬🇷🗣️ O Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο Gazzetta ενόψει του «Fly Athens 2026» που θα διεξαχθεί στο Καλλιμάρμαρο την Κυριακή 5/7! pic.twitter.com/OtohR18uf3 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 3, 2026

«Εγώ απλά θέλω να υπάρχει στρώμα...»

Στην τρέχουσα θερινή περίοδο αγώνων, ο Καραλής ξεπέρασε τα 6,00μ. στη Λεμεσό στις 29 Μαΐου κι έπειτα στο Τούρκου της Φινλανδίας στις 3 Ιουνίου.

Σε ερώτηση του Gazzetta για το αν νιώθει πιο άνετα στους αγώνες στον κλειστό στίβο, σε σχέση με τον ανοιχτό ή αν δεν υπάρχει διαφορά, απάντησε: «Στον ανοιχτό στίβο σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνθήκες, ο άνεμος, ακόμα δεν μας έχει βοηθήσει, ελπίζω να γίνει την Κυριακή. Όπως και να έχει πάντα είμαι προετοιμασμένος για όποιες συνθήκες, εγώ απλά θέλω να υπάρχει στρώμα».

Στην αρχική του τοποθέτηση για το «Fly Athens 2026» o Εμμανουήλ Καραλής τόνισε: «Το μίτινγκ είναι μια οικογενειακή υπόθεση, ξεκίνησε από την Αρχαία Ολυμπία και τα τελευταία χρόνια διεξάγεται στην Αθήνα.

Είναι ένας αγώνας που αγαπώ και σημαίνει πολλά για μένα, ιδιαίτερα γιατί δεν έχω την ευκαιρία να αγωνίζομαι πολλές φορές στη χώρα μου, χαίρομαι όταν αγωνίζομαι στην Ελλάδα.

Και φέτος στο μίτινγκ έχουμε έρθει σπουδαία ονόματα, το επίπεδο θα είναι ιδιαίτερα υψηλό, στις γυναίκες θα αγωνιστεί και η Κατερίνα Σταφανίδη. Θα είμαι ευτυχισμένος αν όλοι οι φίλοι μου που θα αγωνιστούν, πηδήσουν πολύ ψηλά. Θέλουμε τον κόσμο να έρθει την Κυριακή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, χρειαζόμαστε την ενέργειά του».