Η Λαρίσα Ιαπικίνο με 7,12μ. ξεπέρασε τη μαμά της και πέτυχε ρεκόρ Ιταλίας

Η Λαρίσα Ιαπικίνο με άλμα στα 7,12μ. βελτίωσε κατά ένα εκατοστό το ρεκόρ Ιταλίας, που ανήκε στη μητέρα της Φιόνα Μέι από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 1998.

Τη δική της ιστορία έγραψε η Λαρίσα Ιαπικίνο στο Diamomd League στο Γιουτζίν. Η 24χρονη Ιταλίδα με άλμα στα 7,12μ. σημείωσε εθνικό ρεκόρ στο μήκος, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που ανήκε στη μητέρα της Φιόνα Μέι με 7,11μ. από τις 22 Αυγούστου 1998 και τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Βουδαπέστης, όταν είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο.

Η Ιαπικίνο είχε ατομικό ρεκόρ στα 7,06μ. από το 2025 και είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, στα μέσα Αυγούστου, μετά τα ασημένια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024 και στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Συγχαρητήριο μήνυμα στη Λαρίσα Ιαπικίνο, εξέδωσε και η Ίντερ, καθώς η αθλήτρια έχει δηλώσει οπαδός της πρωταθλήτριας Ιταλίας.

Complimenti a Larissa Iapichino, che riscrive la storia dell'atletica italiana con il nuovo record nazionale nel salto in lungo 🇮🇹🖤💙 pic.twitter.com/c3e3Ab0WlY — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 5, 2026

Παρά τα 7,12μ. η Ιαπικίνο πήρε τη 2η θέση στο Γιουτζίν, καθώς η Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ ήταν νικήτρια με 7,13μ. Η Αμερικανίδα ολυμπιονίκης του Παρισιού και πρωταθλήτρια κόσμου στο Τόκιο, από τις 14 Ιανουαρίου 2026 έχει ανεβάσει το ατομικό της ρεκόρ στα 7,20μ.