Η Σλοβένα Τίνα Σούτεϊ και η Νεοζηλανδή, Ίμοτζεν Άιρις είναι δύο από τα σημαντικά ονόματα που θα πάρουν μέρος στο επί κοντώ γυναικών στο Fly Athens, στις 5 Ιουλίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Η ελίτ του διεθνούς επί κοντώ γυναικών θα παρελάσει από το διεθνές μίτινγκ Fly Athens by AUFIT, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου στον προαύλιο του Παναθηναϊκού Σταδίου, με την παρουσία της κορυφαίας Τίνα Σούτεϊ από την Σλοβενία να ξεχωρίζει.

Με ατομικό ρεκόρ, που αποτελεί και εθνικό ρεκόρ της χώρας της στα 4.82μ. από το 2023 και φετινό 4.80μ, η Σούτεϊ διαπρέπει στις μεγάλες διοργανώσεις, έχοντας πια στο παλμαρέ της πληθώρα μεταλλίων.

Από το βιογραφικό της ξεχωρίζουν το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού του Τόκιο το 2025, αλλά και τα δύο αργυρά και ένα χάλκινο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα κλειστού, ενώ η καλύτερη θέση της σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η πέμπτη. Η Σούτεϊ πρωταγωνιστεί και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τρία ασημένια μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλειστού και ένα χάλκινο σε ανοιχτό στίβο.

Σπουδαία σεζόν πραγματοποιεί η 26χρονη Νεοζηλανδή Ίμοτζεν Άιρις, θα δώσει επίσης το «παρών» στο Fly Athens by AUFIT, ενισχύοντας τον συναγωνισμό. Η Άιρις βρίσκεται φέτος ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου με επίδοση 4.81μ, ενώ έχει ήδη στην κατοχή της ένα χάλκινο μετάλλιο από Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο αγώνας των γυναικών ξεκινά στις 16:30 ενώ των ανδρών στις 19:00.

To μίτινγκ συνδιοργανώνεται από τον Ολυμπιακό ΣΦΠ και τον ΟΠΑΝΔΑ ενώ η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του ΣΕΓΑΣ και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Η ΕΡΤ, ως χορηγός επικοινωνίας, θα μεταδώσει ζωντανά τη δράση.