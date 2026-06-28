Τεντόγλου: Το καλύτερο άλμα στη νέα νίκη του στον Πειραιά
Ανίκητος ο σπουδαίος Μίλτος Τεντόγλου με τον Έλληνα πρωταθλητή να πηδάει στα 8.39 και να κατακτά την πρωτιά στο Piraeus Street Long Jump 2026. Ο σπουδαίος αυτός αθλητής έκανε το καλύτερο άλμα του στην τελευταία του προσπάθεια, ωστόσο είχε εξασφαλίσει την πρωτιά από το 4ο άλμα όταν και είχε φτάσει στα 8.36. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε το τελευταίο του άλμα που ο ίδιος μάλιστα περίμενε πως ήταν ακόμα μεγαλύτερο κάνοντας και παράπονα.
Ο Τεντόγλου βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έχει την αυτοπεποίθηση που τον έχει χαρακτηρίσει λέγοντας σε ξηλώσεις του πως πιστεύει πως θα κερδίσει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού στίβου που είναι η μεγάλη διοργάνωση του φετινού καλοκαιριού.
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