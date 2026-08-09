Ιωαννίδης: Έσπασε τη... γκίνια κι άνοιξε λογαριασμό για φέτος με τη Σπόρτινγκ!
Ο επιμένων νικά λέει ο θυμόσοφος λαός και ο Φώτης Ιωαννίδης έγινε το τελευταίο παράδειγμα που το επιβεβαιώνει. Ο Έλληνας επιθετικός δεν πτοήθηκε από τη σωρεία χαμένων ευκαιριών στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό με τη Σπόρτινγκ στη νέα σεζόν στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος.
Στο 59΄συγκεκριμένα ο Σάλαζαρ έκανε τη συρτή μπαλιά στην καρδιά της άμυνας και ο Ιωαννίδης τρύπωσε στο κατάλληλο σημείο για να γράψει το 2-0 από κοντά κόντρα στην Εστέλα, με το πρώτο του γκολ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.
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