Ο Φώτης Ιωαννίδης έγραψε το 2-0 για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην έδρα της Εστρέλα και πέτυχε το πρώτο του γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Πορτογαλίας.

Ο επιμένων νικά λέει ο θυμόσοφος λαός και ο Φώτης Ιωαννίδης έγινε το τελευταίο παράδειγμα που το επιβεβαιώνει. Ο Έλληνας επιθετικός δεν πτοήθηκε από τη σωρεία χαμένων ευκαιριών στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό με τη Σπόρτινγκ στη νέα σεζόν στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Στο 59΄συγκεκριμένα ο Σάλαζαρ έκανε τη συρτή μπαλιά στην καρδιά της άμυνας και ο Ιωαννίδης τρύπωσε στο κατάλληλο σημείο για να γράψει το 2-0 από κοντά κόντρα στην Εστέλα, με το πρώτο του γκολ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.