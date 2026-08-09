Το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη δεν αρκούσε στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία σπατάλησε προβάδισμα από 2-0 και κόλλησε στο 2-2 κόντρα στην Εστρέλα στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα.

Με το αριστερό μπήκε στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, παρά τις προσπάθειες του Φώτη Ιωαννίδη. Ο Έλληνας επιθετικός άλλωστε μπορεί να ταλαιπωρήθηκε με χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, όμως άνοιξε λογαριασμό με το πρώτο του γκολ κόντρα στην Εστρέλα και φάνηκε να κλειδώνει τη νίκη της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 2-0. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ωστόσο, τα Λιοντάρια έχυσαν την καρδάρα με το γάλα και κόλλησαν στο 2-2, πετώντας δυο βαθμούς με το... καλησπέρα της νέας σεζόν.

Τα Λιοντάρια ανακοίνωσαν ενδεκάδα με γαλανόλευκο χρώμα και τους Βαγιαννίδη - Ιωαννίδη να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα, με τον πρώτο να ψάχνει με μανία το γκολ στο πρώτο 45λεπτο, δίχως τύχη. Τελικά τη λύτρωση για τους φιλοξενούμενους υπέγραψε στο 46΄ο Σάλαζαρ για το 1-0, με τον Ιωαννίδη να σπάει τη γκίνια λίγο αργότερα. Στο 59΄συγκεκριμένα ο Έλληνας φορ τρύπωσε στην καρδιά της άμυνας κι έγραψε από κοντά το 2-0, ανοίγοντας λογαριασμό για τη νέα σεζόν.

Δυο λεπτά αργότερα ωστόσο ο προπονητής του, Ρούι Μπόρχες, αποφάσισε να τον αποσύρει από το γήπεδο, σε μια απόφαση που ενδεχομένως να μετάνιωσε... Στα λεπτά που ακολούθησαν άλλωστε, η Εστρέλα αντεπιτέθηκε και ισοφάρισε σε 2-2 με γκολ των Αντονέτι (72΄) και Σόουζα (84΄) προς μεγάλη έκπληξη των Λιονταριών που έχασαν τη νίκη μέσα από τα χέρια τους.