Την πρώτη θέση στο Piraeus Street Long Jump 2026 κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με τον Έλληνα πρωταθλητή να φτάνει στα 8.39 κάνοντας ρεκόρ αγώνα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου αρχίζει να πατάει γκάζι και όταν το κάνει είναι δύσκολο να τον ακολουθήσεις. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε και στον Πειραιά πως είναι το αφεντικό στο μήκος, καθώς πηδώντας 8.39 που είναι και ρεκόρ αγώνα, κατέκτησε την πρώτη θέση στο Piraeus Street Long Jump 2026.

Ένας πραγματικά εξαιρετικός αγώνας με μεγάλο ενδιαφέρον όχι για την πρώτη θέση, η οποία ανήκε στον Τεντόγλου την οποία και πήρε με δύο ρεκόρ αγώνα στο 4ο και στο 6ο του άλμα, αλλά για τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου.

Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζεράια Ντέιβις που στο 5ο του άλμα έφτασε τα 8.21, ενώ τρίτος ήταν ο Λούβο Μανιόγκα που έφτασε στα 8.15, αφήνοντας στην 4η θέση τον Γκέιλ που είχε 8.10 όσο και ο Φλάτνες που έμεινε 5ος.

Ο αγώνας του Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε χαλαρά στο πρώτο του άλμα φτάνοντας στο 7.92 που τον έφερε στην 3η θέση. Ωστόσο από το επόμενο κιόλας έδειξε ποιος είναι το αφεντικό. Πήδηξε 8.19 και ανέβηκε στην κορυφή. Στο τρίτο του άλμα ο Έλληνας πρωταθλητής πήδηξε 8.11 πατώντας μάλιστα αρκετά πίσω από την βαλβίδα.

Στο 4ο άλμα και από την στιγμή που είδε πως κανένας δεν μπορούσε να τον απειλήσει είπε να βάλει ακόμα πιο ψηλά τον δικό του πήχη. Ο σπουδαίος αυτός άλτης έφυγε πολύ γρήγορα, πάτησε ιδανικά στην βαλβίδα και προσγειώθηκε στα 8.36 κάνοντας έτσι και ρεκόρ αγώνα και παραμένοντας φυσικά στην πρώτη θέση.

Με την διαφορά του από τους διώκτες του να είναι μεγάλη, ο Τεντόγλου άφησε τον πέμπτο του άλμα, παρότι είδε τον Ντέιβις να τον φτάνει έστω και λίγο πηδώντας στα 8.21.

Το καλύτερο ωστόσο το άφησε για το τέλος. Ο σπουδαίος αυτός αθλητής κατάφερε στο τελευταίο του άλμα να φτάσει στα 8.39 να σπάσει και πάλι το ρεκόρ αγώνα και να δείξει πως στην μέρα του απλά δεν έχει αντίπαλο. Μάλιστα στο τελευταίο του άλμα περίμενε πως τα είχε πάει ακόμα καλύτερα, κάτι που δεδομένα θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια με το βλέμμα να είναι στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.