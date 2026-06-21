H Εμμανουηλίδου διατήρησε τον τίτλο της στα 200μ. στο βαλκανικό πρωτάθλημα

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου διατήρησε τον τίτλο της στα 200μ. στο βαλκανικό πρωτάθλημα στον Βόλο με 23.26, πρωτιά και οι Σωτήρης Γκαραγκάνης στα 200μ. και Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου διατήρησε τον τίτλο της στα 200μ. στο βαλκανικό πρωτάθλημα στον Βόλο, χωρίς να βγάλει τον χρόνο που θα ήθελε.

Η 23χρονη πρωταθλήτρια σημείωσε 23.26, φέτος έχει 23.22, σε μια σπουδαία μονομαχία με την Τουρκάλα, Ελίφ Πολά (23.27). Η Ραφαέλα Σπανουδάκη με 23.58 ήταν στην 5η θέση με 23.58.

Στα 200μ. ανδρών ο Σωτήρης Γκαραγκάνης κυριάρχησε με 20.73, στην 3η θέση τερμάτισε ο Βασίλης Μυριανθοόπουλος με 20.82, ανάμεσά τους βρέθηκε ο Τούρκος, Κουμπιλαΐ Εντσού με 20.79.

Ο Δημήτρης Τσίτσος ήταν το φαβορί και το απέδειξε στον ακοντισμό, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 78.68μ., επίδοση που πέτυχε στξην 6η βολή.Ο Γιώργος Χρυσικάκος πήρε το ασημένιο μετάλλιο στα 71.79μ.



Στα 100μ. εμπ. η Σοφία Ιωσηφίδου πήρε το ασημένιο μετάλλιο με ρεκόρ περιόδου στα 13.30 και η 23χρονη Σοφία Καμπερίδου με ατομικό ρεκόρ στα 13.40 κατέκτησε το χάλκινο.

Νικήτρια αναδείχθηκε η Σέρβα, Μιλίτσα Εμίνι με 13.22.

Στη δισκοβολία ανδρών ο Δημήτρης Παυλίδης έμεινε μακριά από τη φετινή του επίδοση (64.31μ.) και με 59.92μ. κατετάγη στην 3η θέση, πίσω από τον Ρουμάνο, Αλεξάντρου Φιρφιρίτσα (63.49μ.) και τον Τούρκο, Ομέρ Σαχίν (60.75μ).

Η Παναγιώτα Δόση με 1.86μ. ισοφάρισε το φετινό της ρεκόρ στο ύψος και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, νικήτρια ήταν η Μαυροβούνια, Μαρίγια Βούγιοβιτς με 1,88μ.

Η Μαρία Ραφαηλίδου ήταν 2η στη σφαιροβολία με 16.24μ., με νικήτρια την Τουρκάλα, Εμέλ Ντερέλι με 17.33μ, τέλος ο 45χρονος Δημήτρης Τσιάμης με άλμα στα 16.18μ. πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν.