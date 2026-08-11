Η Εθνική Κορασίδων βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της στο EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας, καθώς αντιμετωπίζει την Ισλανδία στον τελικό της διοργάνωσης (11/8, 21:00).

Ένα βήμα μακριά από την κορυφή βρίσκεται η Εθνική Κορασίδων, η οποία απόψε (11/8, 21:00) διεκδικεί τον τίτλο στο EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας απέναντι στην Ισλανδία.

Η ελληνική ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στον μεγάλο τελικό, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον ημιτελικό κόντρα στη Νορβηγία. Η «γαλανόλευκη» δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και έφτασε με εμφατικό τρόπο στη νίκη με 82-52, παίρνοντας με χαρακτηριστική άνεση το εισιτήριο για το τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης.

Πλέον, απέναντί της θα βρεθεί η Ισλανδία, με την Εθνική Κορασίδων να έχει μπροστά της την ευκαιρία να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία της στο τουρνουά και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Η μεγάλη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και όσοι επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού της FIBA στο YouTube.