Εθνική Κορασίδων: Πού θα δείτε τον τελικό με την Ισλανδία για το EuroBasket U16
Ένα βήμα μακριά από την κορυφή βρίσκεται η Εθνική Κορασίδων, η οποία απόψε (11/8, 21:00) διεκδικεί τον τίτλο στο EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας απέναντι στην Ισλανδία.
Η ελληνική ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στον μεγάλο τελικό, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον ημιτελικό κόντρα στη Νορβηγία. Η «γαλανόλευκη» δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και έφτασε με εμφατικό τρόπο στη νίκη με 82-52, παίρνοντας με χαρακτηριστική άνεση το εισιτήριο για το τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης.
Πλέον, απέναντί της θα βρεθεί η Ισλανδία, με την Εθνική Κορασίδων να έχει μπροστά της την ευκαιρία να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία της στο τουρνουά και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Η μεγάλη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και όσοι επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού της FIBA στο YouTube.
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