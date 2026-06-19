Ο θρυλικός Ρενό Λαβιλενί στο Fly Athens στο Παναθηναϊκό Στάδιο

O Ρενό Λαβιλενί, πρώην κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, θα δώσει το «παρών» στο διεθνές μίτινγκ επί κοντώ Fly Athens στις 5 Ιουλίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία του παγκόσμιου επί κοντώ θα βρεθεί στην Αθήνα στις 5 Ιουλίου για το Fly Athens by AUFIT. Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης, Ρενό Λαβιλενί, θα βρίσκεται στο διεθνές μίτινγκ επί κοντώ του Εμμανουήλ Καραλή, το οποίο θα διεξαχθεί στον προαύλιο χώρο του εμβληματικού Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ο 39χρονος Λαβιλενί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών στο αγώνισμα αφού ο ίδιος κατείχε το παγκόσμιο ρεκόρ με 6.16μ, από τις 15 Φεβρουαρίου 2014 στο Ντόνετσκ, καταρρίπτοντας τότε το ρεκόρ του Σεργκέι Μπούμπκα.

Στην πλούσια καριέρα του, έχοντας για περισσότερα από δέκα χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, έχει κατακτήσει δύο Ολυμπιακά μετάλλια, χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.

Παράλληλα, έχει τρεις παγκόσμιους τίτλους στον κλειστό στίβο, ένα ασημένιο και τέσσερα χάλκινα μετάλλια στον ανοιχτό στίβο. Η κυριαρχία του στην Ευρώπη υπήρξε εξίσου εντυπωσιακή, καθώς έχει αναδειχθεί επτά φορές πρωταθλητής Ευρώπης, με τρεις τίτλους στον ανοικτό και τέσσερις στον κλειστό στίβο. Παράλληλα, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα Diamond League, κατακτώντας επτά διαδοχικούς τίτλους (διαμάντια) από το 2010 έως το 2016.

Ένα ακόμη στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος της καριέρας του είναι ότι έχει ξεπεράσει τα έξι μέτρα περισσότερες από είκοσι φορές, επίδοση που τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους επικοντιστές όλων των εποχών.

Η παρουσία του Ρενό Λαβιλενί στο Fly Athens by AUFIT αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσθήκες της διοργάνωσης και αναμένεται να προσφέρει στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά έναν από τους κορυφαίους επικοντιστές όλων των εποχών, στο μοναδικό σκηνικό του Παναθηναϊκού Σταδίου.

To μίτινγκ συνδιοργανώνεται από τον Ολυμπιακό ΣΦΠ και τον ΟΠΑΝΔΑ ενώ η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του ΣΕΓΑΣ και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Η ΕΡΤ, ως χορηγός επικοινωνίας, θα μεταδώσει ζωντανά τη δράση.

