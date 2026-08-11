Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στην Βουλγαρία.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει σήμερα (11/08, Live από Gazzetta) στη Σόφια της Βουλγαρίας για να αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο ΟΑΚΑ την περασμένη εβδομάδα και τώρα ταξιδεύει στη γειτονική χώρα με μοναδικό στόχο τη νίκη και την πρόκριση στα play-offs της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 20:30 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΙ.