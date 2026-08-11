ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει σήμερα (11/08, Live από Gazzetta) στη Σόφια της Βουλγαρίας για να αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο ΟΑΚΑ την περασμένη εβδομάδα και τώρα ταξιδεύει στη γειτονική χώρα με μοναδικό στόχο τη νίκη και την πρόκριση στα play-offs της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 20:30 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΙ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.