Οι Ρούσσου και Κυριακοπούλου το «1-2» στα 1.500μ. στο βαλκανικό πρωτάθλημα

Η 19χρονη Ιουλιάννα Ρούσσου και η Ανθή Κυριακοπούλου ήταν οι μεγάλες πρωταγωνίστριες στα 1.500μ. στο βαλκανικό πρωτάθλημα του Βόλου.

Η 19χρονη Ιουλιάννα Ρούσσου αναδείχθηκε νικήτρια στη μονομαχία της με την Ανθή Κυριακοπούλου στα 1.500μ. στο βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Σε μια από τις ενδιαφέρουσες στιγμές της Κυριακής, η Ρούσσου άντεξε στην επίθεση της Κυριακοπούλου και με 4:20.09 πήρε τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο.

Η Ρούσσου με πρόσφατο το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στα 800μ. στα 2:01.27 που σημείωσε στα «Παπαφλέσσεια» της Καλαμάτας, στα 1.500μ. έχει ατομικό ρεκόρ στα 4:16.31. Η Κυριακοπούλου τερμάτισε σε 4:20.30 και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, αφήνοντας πίσω της την Τουρκάλα, Τουγκμπά Τοπτάς με 4:20.71.

Το μήκος γυναικών εξελίχθηκε σε ρουμανική υπόθεση, η 22χρονη Ραμόνα Βέρμαν με ατομικό ρεκόρ στα 6,78μ. πήρε τη νίκη και την 33χρονη Αλίνα Ροτάρου να ακολουθεί με 6.64μ. και την Κύπρια, Φιλίππα Φωτοπούλου να είναι στην 3η θέση με 6.54μ.

Από ελληνικής πλευράς η Ανδριάνα Γκόγκα ήταν στην 5η θέση με 6.45μ., μένοντας πάντως με την απορία για το άκυρο στο 3ο άλμα της, ενώ στην 6η θέση ήταν η Ναταλία Μπέση με 6.34μ.