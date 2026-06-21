Ο Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο δέκαθλο στο βαλκανικό πρωυτάθλημα στον Βόλο, έχασε όμως την ευκαιρία να βγάλει συγκομιδή άνω των 8.000 βαθμών.

Ο Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου άρχισε το πρωί του Σαββάτου (20/6) την προσπάθειά του στο δέκαθλο στο βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, με στόχο όχι απλά να βελτιώσει το ατομικό του ρεκόρ των 7.926β. (βαλκανικό πρωτάθλημα Σμύρνης 2024), αλλά να γίνει ο 2ος Έλληνας που θα περνούσε τους 8.000β, απειλώντας το πανελλήνιο ρεκόρ των 8.069β. του Μάκη Κορκίζογλου, που κρατά από το 2000.

Τελικά, ο 27χρονος πρωταθλητής του ΣΚΑ Δράμας ολοκλήρωσε τον αγώνα του το απόγευμα της Κυριακής (21/6) με συνολική συγκομιδή 7.864β., που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Κι αν στο 2ο αγώνισμα του δεκάθλου, το μήκος, η επίδοσή του ήταν κοντά στις δυνατότητές του -έχει ρεκόρ στα 7.38μ- κι όχι στα 6.80μ., τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά.

«Πάντα κάτι συμβαίνει, τόσο όσο για να χάσω» το ρεκόρ, είπε χαρακτηριστικά ο Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου.

Για να φθάσει στους 7.864β. ο Ανδρέογλου σημείωσε κατά σειρά: 10.73 στα 100μ. (922β.), 6.80μ. στο μήκος (767β.), 13.21μ. στη σφαιροβολία (680β.), 1.89μ. στο ύψος (705β.), 48.21 στα 400μ. (899β.), 14.39 στα 110μ. εμπ. (925β.), 44.47μ. στη δισκοβολία (756β.), 4.70μ. στο επί κοντώ (819β.), 52.36μ. στον ακοντισμό (624β.) και 4:26.67 στα 1.500μ. (767β.).

Ο Κωνσταντίνος Καραγγιανίδης με 7.551β. πήρε το ασημένιο μετάλλιο, με τον 22χρονο να σημειώνει με τη σειρά του: 11.22, 7,02μ., 13.47μ., 1,83μ., 49.51μ., 15.01, 44.37μ., 4.30μ., 56.26μ., 4:29.38.



Στο έπταθλο, η Αναστασία Ντραγκομίροβα αποχώρησε, εξαιτίας ενόχλησης στον δικέφαλο κατά τη διάρκεια του ζεστάματος πριν από το πρώτο αγώνισμα της δεύτερης ημέρας, το μήκος.

Νικήτρια αναδείχθηκε η Ουκρανή, Τετιάνα Μπίλικ με 6.061β. (13.71-100μ. εμπ., 1.78μ.-ύψος, 12.71μ.-σφαιροβολία), 24.92-200μ. 6.35μ.-μήκος, 38.57-ακοντισμό και 2:15.38-800μ.

Η Αναστασία Μπαλούμη πήρε το ασημένιο μετάλλιο με ατομικό ρεκόρ στους 5.326β. (14.84, 1.69μ., 11.09μ., 26.94. 5.94μ., 44.09, 2:27.36).