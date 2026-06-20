Τεντόγλου: Χρυσό στο Βαλκανικό πρωτάθλημα με ένα άλμα (vids)
Ήταν άνετος και ωραίος στον Βόλο ο Μίλτος Τεντόγλου! Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με ένα μόλις άλμα στα 8.36μ. κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
O Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα του μήκους ανδρών. Μετά την υπόκλιση στο κοινό του Βόλου, πραγματοποίησε προσπάθεια στα 8.36μ. ανεβαίνοντας με το... καλησπέρα στην πρώτη θέση της κατάταξης.
Στη συνέχεια, οι συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες για τον Έλληνα αθλητή. Ο αέρας δεν τον βοήθησε να κάνει κάτι καλύτερο με συνέπεια ο ίδιος να μην κάνει άλλες προσπάθειες, παρακολουθώντας τα άλματα των άλλων αθλητών.
Στο βάθρο μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου ανέβηκαν οι Λούκα Μπόσκοβιτς με προσπάθεια στα 8.19μ. και Μπόζινταρ Σαραμπουγιούκοφ με άλμα στα 8.04μ.
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